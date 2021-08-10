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"الهلال" ثالث أفضل نادٍ آسيوي.. و"النصر" في المركز العاشر

اعلن موقع "footballdatabase” العالمي عن ترتيب أفضل الأندية الآسيوية في تقريره الأخير، والذي شهد تواجد ناديين سعوديين في المراكز العشرة الأولى .

وجاء الهلال في المركز الثالث آسيوياً برصيد نقطي بلغ 1630 نقطة، في حين جاء النصر في المركز العاشر برصيد 1535.

واحتل المراكز من الأول للخامس كل من كاواساكي الياباني ثم بيرسبوليس الإيراني والهلال ثالثاً وجيونيوك الكوري رابعاً وخامساً أولسان الكوري .

وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء الدحيل القطري وسابعًا السد، وفي المركز الثامن باختاكور الأوزبكي وتاسعاً الاستقلال الإيراني ثم النصر في المركز العاشر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" ثالث أفضل نادٍ آسيوي.. و"النصر" في المركز العاشر
سبق

اعلن موقع "footballdatabase” العالمي عن ترتيب أفضل الأندية الآسيوية في تقريره الأخير، والذي شهد تواجد ناديين سعوديين في المراكز العشرة الأولى .

وجاء الهلال في المركز الثالث آسيوياً برصيد نقطي بلغ 1630 نقطة، في حين جاء النصر في المركز العاشر برصيد 1535.

واحتل المراكز من الأول للخامس كل من كاواساكي الياباني ثم بيرسبوليس الإيراني والهلال ثالثاً وجيونيوك الكوري رابعاً وخامساً أولسان الكوري .

وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء الدحيل القطري وسابعًا السد، وفي المركز الثامن باختاكور الأوزبكي وتاسعاً الاستقلال الإيراني ثم النصر في المركز العاشر.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
03:23 PM

"الهلال" ثالث أفضل نادٍ آسيوي.. و"النصر" في المركز العاشر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,545

اعلن موقع "footballdatabase” العالمي عن ترتيب أفضل الأندية الآسيوية في تقريره الأخير، والذي شهد تواجد ناديين سعوديين في المراكز العشرة الأولى .

وجاء الهلال في المركز الثالث آسيوياً برصيد نقطي بلغ 1630 نقطة، في حين جاء النصر في المركز العاشر برصيد 1535.

واحتل المراكز من الأول للخامس كل من كاواساكي الياباني ثم بيرسبوليس الإيراني والهلال ثالثاً وجيونيوك الكوري رابعاً وخامساً أولسان الكوري .

وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء الدحيل القطري وسابعًا السد، وفي المركز الثامن باختاكور الأوزبكي وتاسعاً الاستقلال الإيراني ثم النصر في المركز العاشر.

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