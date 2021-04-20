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أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على جازان

مع ضعف في مدى الرؤية في حالة تستمر لـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على ‏منطقة ‏جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في ‏الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والعارضة، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على ‏منطقة ‏جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في ‏الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والعارضة، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
01:18 PM

أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على جازان

مع ضعف في مدى الرؤية في حالة تستمر لـ 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على ‏منطقة ‏جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في ‏الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والعارضة، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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