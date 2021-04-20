أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على جازان

مع ضعف في مدى الرؤية في حالة تستمر لـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على ‏منطقة ‏جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في ‏الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والعارضة، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.