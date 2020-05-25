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"جلس فيل على صدرك".. 3 أعراض تنبهك باقتراب الأزمة القلبية وحل فوري

يكشف عنها طبيب ألماني.. يقول: فرص النجاة تزداد بالتشخيص في الوقت المناسب

عدّد الدكتور في العلوم الطبية، الأستاذ وطبيب القلب أولف لاندمسر، في تعليق في المجلة الألمانية "فوكس"، ثلاثة أعراض يمكن للمرء من خلالها التعرف على اقتراب نوبة قلبية.

ووفقًا له، من الضروري الاتصال بسيارة إسعاف إذا شعر الشخص بضيق في الصدر، كما لو كان "هناك ضغط على صدره" "جلس فيل على صدره". والعلامة الثانية هي ألم في الرقبة والذراع اليسرى، أيضًا في بعض الحالات يمكن أن يحدث ألم شديد في البطن قبل النوبة القلبية.

ووفق سبوتنيك أكد "لاندمسر"، أنه من الجدير أن تكون حذرًا بشكل خاص إذا كانت هناك أعراض إضافية مثل ضيق التنفس والقلق، مضيفاً أن فرص النجاة من أزمة قلبية تزداد بشكل كبير إذا تم التشخيص في الوقت المناسب.

ولاحظ الطبيب أيضًا أنه عند ظهور هذه الأعراض، يمكن للشخص تناول الأسبرين، كحلٍّ وقائي فوري قبل مباشرة الطبيب.

أزمة قلبية

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"جلس فيل على صدرك".. 3 أعراض تنبهك باقتراب الأزمة القلبية وحل فوري
سبق

عدّد الدكتور في العلوم الطبية، الأستاذ وطبيب القلب أولف لاندمسر، في تعليق في المجلة الألمانية "فوكس"، ثلاثة أعراض يمكن للمرء من خلالها التعرف على اقتراب نوبة قلبية.

ووفقًا له، من الضروري الاتصال بسيارة إسعاف إذا شعر الشخص بضيق في الصدر، كما لو كان "هناك ضغط على صدره" "جلس فيل على صدره". والعلامة الثانية هي ألم في الرقبة والذراع اليسرى، أيضًا في بعض الحالات يمكن أن يحدث ألم شديد في البطن قبل النوبة القلبية.

ووفق سبوتنيك أكد "لاندمسر"، أنه من الجدير أن تكون حذرًا بشكل خاص إذا كانت هناك أعراض إضافية مثل ضيق التنفس والقلق، مضيفاً أن فرص النجاة من أزمة قلبية تزداد بشكل كبير إذا تم التشخيص في الوقت المناسب.

ولاحظ الطبيب أيضًا أنه عند ظهور هذه الأعراض، يمكن للشخص تناول الأسبرين، كحلٍّ وقائي فوري قبل مباشرة الطبيب.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
01:52 PM

"جلس فيل على صدرك".. 3 أعراض تنبهك باقتراب الأزمة القلبية وحل فوري

يكشف عنها طبيب ألماني.. يقول: فرص النجاة تزداد بالتشخيص في الوقت المناسب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عدّد الدكتور في العلوم الطبية، الأستاذ وطبيب القلب أولف لاندمسر، في تعليق في المجلة الألمانية "فوكس"، ثلاثة أعراض يمكن للمرء من خلالها التعرف على اقتراب نوبة قلبية.

ووفقًا له، من الضروري الاتصال بسيارة إسعاف إذا شعر الشخص بضيق في الصدر، كما لو كان "هناك ضغط على صدره" "جلس فيل على صدره". والعلامة الثانية هي ألم في الرقبة والذراع اليسرى، أيضًا في بعض الحالات يمكن أن يحدث ألم شديد في البطن قبل النوبة القلبية.

ووفق سبوتنيك أكد "لاندمسر"، أنه من الجدير أن تكون حذرًا بشكل خاص إذا كانت هناك أعراض إضافية مثل ضيق التنفس والقلق، مضيفاً أن فرص النجاة من أزمة قلبية تزداد بشكل كبير إذا تم التشخيص في الوقت المناسب.

ولاحظ الطبيب أيضًا أنه عند ظهور هذه الأعراض، يمكن للشخص تناول الأسبرين، كحلٍّ وقائي فوري قبل مباشرة الطبيب.

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