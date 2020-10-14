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لمن لديه مناسبة في أماكن مكشوفة.. الحصيني ناصحًا: البسوا ولبّسوا عيالكم معاطف

توقع أمطارًا متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من عسير وجازان

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من: (عسير، وجازان، وجنوب الباحة) خاصة المرتفعات، واليمن، وقطر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القصيم والربع الخالي وأقصى الشمالية وجنوب المدينة وأجزاء من سواحل الغربية.

وتابع: الليالي القادمة متوقع فيها بإذن الله أجواء باردة نسبيًّا صباحًا وليلًا، وتميل للاعتدال نهارًا على الشمالية، والوسطى، وشمال الشرقية، والمرتفعات الغربية والجنوبية، ونجران.. "من لدية مناسبة في أماكن مكشوفة ويتأخر إلى ما بعد 10 ليلًا؛ الْبَسوا ولَبِّسوا عيالكم معاطف، المدينة والشرقية (ربيعي) ومكة (صيفي)".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمن لديه مناسبة في أماكن مكشوفة.. الحصيني ناصحًا: البسوا ولبّسوا عيالكم معاطف
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من: (عسير، وجازان، وجنوب الباحة) خاصة المرتفعات، واليمن، وقطر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القصيم والربع الخالي وأقصى الشمالية وجنوب المدينة وأجزاء من سواحل الغربية.

وتابع: الليالي القادمة متوقع فيها بإذن الله أجواء باردة نسبيًّا صباحًا وليلًا، وتميل للاعتدال نهارًا على الشمالية، والوسطى، وشمال الشرقية، والمرتفعات الغربية والجنوبية، ونجران.. "من لدية مناسبة في أماكن مكشوفة ويتأخر إلى ما بعد 10 ليلًا؛ الْبَسوا ولَبِّسوا عيالكم معاطف، المدينة والشرقية (ربيعي) ومكة (صيفي)".

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
08:35 AM

لمن لديه مناسبة في أماكن مكشوفة.. الحصيني ناصحًا: البسوا ولبّسوا عيالكم معاطف

توقع أمطارًا متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من عسير وجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من: (عسير، وجازان، وجنوب الباحة) خاصة المرتفعات، واليمن، وقطر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القصيم والربع الخالي وأقصى الشمالية وجنوب المدينة وأجزاء من سواحل الغربية.

وتابع: الليالي القادمة متوقع فيها بإذن الله أجواء باردة نسبيًّا صباحًا وليلًا، وتميل للاعتدال نهارًا على الشمالية، والوسطى، وشمال الشرقية، والمرتفعات الغربية والجنوبية، ونجران.. "من لدية مناسبة في أماكن مكشوفة ويتأخر إلى ما بعد 10 ليلًا؛ الْبَسوا ولَبِّسوا عيالكم معاطف، المدينة والشرقية (ربيعي) ومكة (صيفي)".

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