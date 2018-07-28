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جمعية "أجياد" للدعوة تطلق مسابقة إلكترونية في حفظ "خطبة حجة الوداع"

بجوائز تصل إلى 7000 ريال.. وآخر يوم للمشاركة 30 ذي الحجة

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، مسابقة "حجة الوداع" الإلكترونية تتمثل في تسجيل مقطع فيديو للمتسابق يلقي حديث خطبة حجة الوداع، حيث تأتي المسابقة بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

وتهدف المسابقة إلى استثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله -عز وجل- وتعريف الشباب بفضائل بعض الأحاديث النبوية والأحكام، واستثمار أوقات المشاركين فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة خصوصاً استغلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وفتح آفاق حقيقية وجديدة للتنافس الشريف، واكتشاف المواهب الجديدة ودعمها وتحفيزها.

وحددت الجمعية معايير عدة للمسابقة من خلالها يتم اختيار عشرة فائزين هي: الالتزام باللغة العربية الفصحى، ودقة التصوير والإخراج الفني، والسلامة من الأخطاء اللغوية والنحوية، والإبداع في الإلقاء وفي الخطابة واستخدام لغة الجسد، والالتزام بالنص المحدد للمشاركة (حديث خطبة حجة الوداع).

كما وضعت الجمعية عددًا من الضوابط والشروط تتمثّل في كتابة اسم المتسابق وتاريخ الميلاد والمدينة، وألاّ تتجاوز مدة المقطع عن أربع دقائق، وإرسال المشاركات عبر واتس أب الجمعية (0530473530)، مبينة أن المسابقة خاصة بالبنين من عمر 15 سنة وحتى 18 سنة.

وأفادت أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون 30/ 12/ 1442هـ وموعد إعلان الفائزين سيكون بمشيئة الله بعد 10/ 91/ 1443هـ، ورصدت الجمعية جوائز نقدية للمشاركين تبلغ 7 آلاف ريال، وشهادات تقديرية لجميع المشاركين.

ولتحميل نص المشاركة في المسابقة: https://cutt.us/3ASub.

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جمعية "أجياد" للدعوة تطلق مسابقة إلكترونية في حفظ "خطبة حجة الوداع"
سبق

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، مسابقة "حجة الوداع" الإلكترونية تتمثل في تسجيل مقطع فيديو للمتسابق يلقي حديث خطبة حجة الوداع، حيث تأتي المسابقة بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

وتهدف المسابقة إلى استثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله -عز وجل- وتعريف الشباب بفضائل بعض الأحاديث النبوية والأحكام، واستثمار أوقات المشاركين فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة خصوصاً استغلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وفتح آفاق حقيقية وجديدة للتنافس الشريف، واكتشاف المواهب الجديدة ودعمها وتحفيزها.

وحددت الجمعية معايير عدة للمسابقة من خلالها يتم اختيار عشرة فائزين هي: الالتزام باللغة العربية الفصحى، ودقة التصوير والإخراج الفني، والسلامة من الأخطاء اللغوية والنحوية، والإبداع في الإلقاء وفي الخطابة واستخدام لغة الجسد، والالتزام بالنص المحدد للمشاركة (حديث خطبة حجة الوداع).

كما وضعت الجمعية عددًا من الضوابط والشروط تتمثّل في كتابة اسم المتسابق وتاريخ الميلاد والمدينة، وألاّ تتجاوز مدة المقطع عن أربع دقائق، وإرسال المشاركات عبر واتس أب الجمعية (0530473530)، مبينة أن المسابقة خاصة بالبنين من عمر 15 سنة وحتى 18 سنة.

وأفادت أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون 30/ 12/ 1442هـ وموعد إعلان الفائزين سيكون بمشيئة الله بعد 10/ 91/ 1443هـ، ورصدت الجمعية جوائز نقدية للمشاركين تبلغ 7 آلاف ريال، وشهادات تقديرية لجميع المشاركين.

ولتحميل نص المشاركة في المسابقة: https://cutt.us/3ASub.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
05:20 PM

جمعية "أجياد" للدعوة تطلق مسابقة إلكترونية في حفظ "خطبة حجة الوداع"

بجوائز تصل إلى 7000 ريال.. وآخر يوم للمشاركة 30 ذي الحجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، مسابقة "حجة الوداع" الإلكترونية تتمثل في تسجيل مقطع فيديو للمتسابق يلقي حديث خطبة حجة الوداع، حيث تأتي المسابقة بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

وتهدف المسابقة إلى استثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله -عز وجل- وتعريف الشباب بفضائل بعض الأحاديث النبوية والأحكام، واستثمار أوقات المشاركين فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة خصوصاً استغلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وفتح آفاق حقيقية وجديدة للتنافس الشريف، واكتشاف المواهب الجديدة ودعمها وتحفيزها.

وحددت الجمعية معايير عدة للمسابقة من خلالها يتم اختيار عشرة فائزين هي: الالتزام باللغة العربية الفصحى، ودقة التصوير والإخراج الفني، والسلامة من الأخطاء اللغوية والنحوية، والإبداع في الإلقاء وفي الخطابة واستخدام لغة الجسد، والالتزام بالنص المحدد للمشاركة (حديث خطبة حجة الوداع).

كما وضعت الجمعية عددًا من الضوابط والشروط تتمثّل في كتابة اسم المتسابق وتاريخ الميلاد والمدينة، وألاّ تتجاوز مدة المقطع عن أربع دقائق، وإرسال المشاركات عبر واتس أب الجمعية (0530473530)، مبينة أن المسابقة خاصة بالبنين من عمر 15 سنة وحتى 18 سنة.

وأفادت أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون 30/ 12/ 1442هـ وموعد إعلان الفائزين سيكون بمشيئة الله بعد 10/ 91/ 1443هـ، ورصدت الجمعية جوائز نقدية للمشاركين تبلغ 7 آلاف ريال، وشهادات تقديرية لجميع المشاركين.

ولتحميل نص المشاركة في المسابقة: https://cutt.us/3ASub.

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