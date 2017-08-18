النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قصة صحفية عن طيار ناجح" تنتهي بموت الصحفية والطيار وتحطم الطائرة

الإعلامية "باركر" كانت تجري معه حديثاً عقب نجاحه في أداء تحليق مثير ومعقد

لقيت مقدمة الأخبار في تلفزيون ولاية نيو أورليانز الأمريكية نانسي باركر، الحاصلة على جائزة إيمي، حتفها أثناء تغطية إخبارية في الجو، بينما تحطمت الطائرة التي كانت تجري تحقيقاً على متنها.

وذكر موقع "إن بي سي نيوز" أن الحادث وقع الجمعة الماضية، عندما كانت "باركر" (53 عاماً) تجري قصة صحفية عن طيار نجح في أداء تحليق مثير ومعقد، لكنه لقي حتفه أيضاً مع الصحفية في الحادث.

وبحسب المسؤولين المحليين، لا تزال التحقيقات جارية بشأن سبب تحطم الطائرة.

ووفق "رويترز" أضاف "إن بي سي نيوز" أن "باركر" حازت على 5 جوائز إيمي خلال مسيرتها المهنية، وأعرب زملاؤها عن امتنانهم بالعمل معها.


وقالت محطة "نيو أورليانز" إنها فقدت "صحفية رائدة وصديقة رائعة، وكنزاً حقيقياً، عملت بالمحطة لمدة 23 عاماً، كما فقدت أسرتها زوجة وأماً وابنة".

ووصف نائب رئيس القناة والمدير العام تيم إنغرام العمل مع باركر بـ"الممتع".

الرئيسية/ محطات

اعلان
"قصة صحفية عن طيار ناجح" تنتهي بموت الصحفية والطيار وتحطم الطائرة
سبق

لقيت مقدمة الأخبار في تلفزيون ولاية نيو أورليانز الأمريكية نانسي باركر، الحاصلة على جائزة إيمي، حتفها أثناء تغطية إخبارية في الجو، بينما تحطمت الطائرة التي كانت تجري تحقيقاً على متنها.

وذكر موقع "إن بي سي نيوز" أن الحادث وقع الجمعة الماضية، عندما كانت "باركر" (53 عاماً) تجري قصة صحفية عن طيار نجح في أداء تحليق مثير ومعقد، لكنه لقي حتفه أيضاً مع الصحفية في الحادث.

وبحسب المسؤولين المحليين، لا تزال التحقيقات جارية بشأن سبب تحطم الطائرة.

ووفق "رويترز" أضاف "إن بي سي نيوز" أن "باركر" حازت على 5 جوائز إيمي خلال مسيرتها المهنية، وأعرب زملاؤها عن امتنانهم بالعمل معها.


وقالت محطة "نيو أورليانز" إنها فقدت "صحفية رائدة وصديقة رائعة، وكنزاً حقيقياً، عملت بالمحطة لمدة 23 عاماً، كما فقدت أسرتها زوجة وأماً وابنة".

ووصف نائب رئيس القناة والمدير العام تيم إنغرام العمل مع باركر بـ"الممتع".

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
03:20 PM

"قصة صحفية عن طيار ناجح" تنتهي بموت الصحفية والطيار وتحطم الطائرة

الإعلامية "باركر" كانت تجري معه حديثاً عقب نجاحه في أداء تحليق مثير ومعقد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
6,689

لقيت مقدمة الأخبار في تلفزيون ولاية نيو أورليانز الأمريكية نانسي باركر، الحاصلة على جائزة إيمي، حتفها أثناء تغطية إخبارية في الجو، بينما تحطمت الطائرة التي كانت تجري تحقيقاً على متنها.

وذكر موقع "إن بي سي نيوز" أن الحادث وقع الجمعة الماضية، عندما كانت "باركر" (53 عاماً) تجري قصة صحفية عن طيار نجح في أداء تحليق مثير ومعقد، لكنه لقي حتفه أيضاً مع الصحفية في الحادث.

وبحسب المسؤولين المحليين، لا تزال التحقيقات جارية بشأن سبب تحطم الطائرة.

ووفق "رويترز" أضاف "إن بي سي نيوز" أن "باركر" حازت على 5 جوائز إيمي خلال مسيرتها المهنية، وأعرب زملاؤها عن امتنانهم بالعمل معها.


وقالت محطة "نيو أورليانز" إنها فقدت "صحفية رائدة وصديقة رائعة، وكنزاً حقيقياً، عملت بالمحطة لمدة 23 عاماً، كما فقدت أسرتها زوجة وأماً وابنة".

ووصف نائب رئيس القناة والمدير العام تيم إنغرام العمل مع باركر بـ"الممتع".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,973
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,873
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,833
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,992

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة