جديد كورونا.. أكثر من 48 ألف إصابة جديدة ببريطانيا و340 بالعراق و305 بفلسطين

الفيروس أصاب 19 ألف إيطالي و39 كويتيًا و196 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت بريطانيا 48,854 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 52 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان ، الأحد، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,819,515، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,439.

وفي إيطاليا، بلغت الإصابات الجديدة 19215 إصابة ، و66 وفاة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذكرت وزارة الصحة الإيطالية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.2 ملايين، فيما بلغ مجموع الوفيات 134831 .

وعلى الجانب العربي، سجلت الكويت 39 إصابة جديدة وشفاء 34 دون تسجيل وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة الكويتية الليلة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 413711 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 410898 والوفيات 2466.

وسجلت موريتانيا 28 إصابة جديدة دون تسجيل وفيات، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، حيث ذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 39806، فيما بلغ مجموع الوفيات 849 شخصًا.

وسجلت الجزائر 196 إصابة جديدة وثماني وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 212848، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6145.

وسجل العراق 340 إصابة جديدة وشفاء 758 و 13 وفاة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية ، وأشارت وزارة الصحة العراقية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2087837، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 2055454 والوفيات 23978 شخصًا.

وفي فلسطين، بلغت الإصابات الجديدة 305 إصابات و7 وفيات، و270 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1 % من مجمل الإصابات.