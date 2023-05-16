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ضبط 67815 مخالفة صحية بالمنشآت الغذائية وأسواق النفع الشهرين الماضيين

"الشؤون البلدية": خلال جولات رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

نفذت منظومة العمل البلدي حملات رقابية مكثفة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية لأسواق النفع العام والمنشآت التجارية والغذائية، وتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن التزام المواطنين والمقيمين بالاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، انعكس إيجاباً على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة، لافتة إلى أن نسبة البلاغات شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاضاً ملموساً إثر التوعية والتواصل المستمر مع المستثمرين والمحلات والأسواق وكذلك الرسائل الموجهة للمواطنين والمقيمين.

وأشارت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية رصدت عبر الحملات الميدانية المكثفة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين (67,815) مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وبينت أن المخالفات تتعلق بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتكدس في الأسواق والمراكز التجارية، فضلاً عن تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وانتهاء التراخيص .

وشددت الوزارة على أهمية استمرار الرقابة والمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة ومراكز المستلزمات الاستهلاكية والتأكيد على تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في ظل أزمة كورونا .

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظة عبر مركز الخدمة (940).

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 67815 مخالفة صحية بالمنشآت الغذائية وأسواق النفع الشهرين الماضيين
سبق

نفذت منظومة العمل البلدي حملات رقابية مكثفة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية لأسواق النفع العام والمنشآت التجارية والغذائية، وتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن التزام المواطنين والمقيمين بالاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، انعكس إيجاباً على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة، لافتة إلى أن نسبة البلاغات شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاضاً ملموساً إثر التوعية والتواصل المستمر مع المستثمرين والمحلات والأسواق وكذلك الرسائل الموجهة للمواطنين والمقيمين.

وأشارت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية رصدت عبر الحملات الميدانية المكثفة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين (67,815) مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وبينت أن المخالفات تتعلق بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتكدس في الأسواق والمراكز التجارية، فضلاً عن تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وانتهاء التراخيص .

وشددت الوزارة على أهمية استمرار الرقابة والمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة ومراكز المستلزمات الاستهلاكية والتأكيد على تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في ظل أزمة كورونا .

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظة عبر مركز الخدمة (940).

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
07:54 PM

ضبط 67815 مخالفة صحية بالمنشآت الغذائية وأسواق النفع الشهرين الماضيين

"الشؤون البلدية": خلال جولات رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت منظومة العمل البلدي حملات رقابية مكثفة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية لأسواق النفع العام والمنشآت التجارية والغذائية، وتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن التزام المواطنين والمقيمين بالاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، انعكس إيجاباً على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة، لافتة إلى أن نسبة البلاغات شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاضاً ملموساً إثر التوعية والتواصل المستمر مع المستثمرين والمحلات والأسواق وكذلك الرسائل الموجهة للمواطنين والمقيمين.

وأشارت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية رصدت عبر الحملات الميدانية المكثفة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين (67,815) مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وبينت أن المخالفات تتعلق بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتكدس في الأسواق والمراكز التجارية، فضلاً عن تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وانتهاء التراخيص .

وشددت الوزارة على أهمية استمرار الرقابة والمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة ومراكز المستلزمات الاستهلاكية والتأكيد على تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في ظل أزمة كورونا .

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظة عبر مركز الخدمة (940).

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