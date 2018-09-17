بالمرتبة 31 وبند الأجور "أ" والتقديم إلكترونياً وفق شروط
أعلنت إدارة تعليم مكة المكرّمة، وجود عددٍ من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 وبند الأجور (أ).
وطالبت الإدارة في تغريدة على حسابها بمنصة "تويتر" مَن لديه الرغبة وتتوافر به الشروط، عليه التقدم بموقع الإدارة الإلكتروني اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 1441/1/19 حتى تاريخ 1441/1/26 ولمدة 7 أيام.
أعلنت إدارة تعليم مكة المكرّمة، وجود عددٍ من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 وبند الأجور (أ).
وطالبت الإدارة في تغريدة على حسابها بمنصة "تويتر" مَن لديه الرغبة وتتوافر به الشروط، عليه التقدم بموقع الإدارة الإلكتروني اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 1441/1/19 حتى تاريخ 1441/1/26 ولمدة 7 أيام.
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
12:53 PM
"تعليم مكة" تعلن وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين
بالمرتبة 31 وبند الأجور "أ" والتقديم إلكترونياً وفق شروط
أعلنت إدارة تعليم مكة المكرّمة، وجود عددٍ من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 وبند الأجور (أ).
وطالبت الإدارة في تغريدة على حسابها بمنصة "تويتر" مَن لديه الرغبة وتتوافر به الشروط، عليه التقدم بموقع الإدارة الإلكتروني اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 1441/1/19 حتى تاريخ 1441/1/26 ولمدة 7 أيام.