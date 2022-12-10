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"المري" لـ "سبق" نسبة توطين محلات الذهب والمجوهرات في أبها 100%‎

بعد البدء في تطبيق قرار الوزارة من الأحد الماضي

ذكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية بعسير حسين بن حمد المري في تصريحات خاصة لـ"سبق" أن نسبة توطين محلات الذهب والمجوهرات في مدينة أبها بلغ 100 %‎ ، وذلك بعد البدء في تطبيق قرار الوزارة إبتداءً من الأحد الماضي.

وأكد المري أن قرار توطين محلات الذهب يشمل كذلك أشقاءنا من دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث يعمل حالياً في محلات الذهب بأبها ستة أشخاص من دولة البحرين الشقيقة.

واختتم المري تصريحه لـ "سبق" قائلاً أن هناك 4 محلات مغلقة حالياً لأسباب مختلفة ومن بينها استكمال إجراءات التوطين، وذلك تحت إشراف من مفتشي العمل بمنطقة عسير ، والذين يتابعون توطين هذا النشاط والأنشطة الأخرى على مدار الأسبوع، بما فيها أيام الإجازات الأسبوعية.

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"المري" لـ "سبق" نسبة توطين محلات الذهب والمجوهرات في أبها 100%‎
سبق

ذكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية بعسير حسين بن حمد المري في تصريحات خاصة لـ"سبق" أن نسبة توطين محلات الذهب والمجوهرات في مدينة أبها بلغ 100 %‎ ، وذلك بعد البدء في تطبيق قرار الوزارة إبتداءً من الأحد الماضي.

وأكد المري أن قرار توطين محلات الذهب يشمل كذلك أشقاءنا من دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث يعمل حالياً في محلات الذهب بأبها ستة أشخاص من دولة البحرين الشقيقة.

واختتم المري تصريحه لـ "سبق" قائلاً أن هناك 4 محلات مغلقة حالياً لأسباب مختلفة ومن بينها استكمال إجراءات التوطين، وذلك تحت إشراف من مفتشي العمل بمنطقة عسير ، والذين يتابعون توطين هذا النشاط والأنشطة الأخرى على مدار الأسبوع، بما فيها أيام الإجازات الأسبوعية.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
09:30 PM

"المري" لـ "سبق" نسبة توطين محلات الذهب والمجوهرات في أبها 100%‎

بعد البدء في تطبيق قرار الوزارة من الأحد الماضي

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رائد القرفي - أبها
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ذكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية بعسير حسين بن حمد المري في تصريحات خاصة لـ"سبق" أن نسبة توطين محلات الذهب والمجوهرات في مدينة أبها بلغ 100 %‎ ، وذلك بعد البدء في تطبيق قرار الوزارة إبتداءً من الأحد الماضي.

وأكد المري أن قرار توطين محلات الذهب يشمل كذلك أشقاءنا من دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث يعمل حالياً في محلات الذهب بأبها ستة أشخاص من دولة البحرين الشقيقة.

واختتم المري تصريحه لـ "سبق" قائلاً أن هناك 4 محلات مغلقة حالياً لأسباب مختلفة ومن بينها استكمال إجراءات التوطين، وذلك تحت إشراف من مفتشي العمل بمنطقة عسير ، والذين يتابعون توطين هذا النشاط والأنشطة الأخرى على مدار الأسبوع، بما فيها أيام الإجازات الأسبوعية.

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