بالفيديو: طلاب جامعة بكين يعربون عن وقوفهم بجانب المملكة لمحاربة "كورونا"

قالوا: لا ننسى ما قدمتموه لنا من مساعدات

عبّر الطلاب الصينيون الدارسون بقسم مكتبة الملك عبدالعزيز بجامعة بكين بالصين عن وقوفهم إلى جانب المملكة العربية السعودية، فيما تواجهه اليوم من جائحة "كورونا".

وقال عدد من الطلاب الصينيين أثناء زيارة سفير المملكة تركي الماضي، اليوم، لجامعة بكين: إننا نقف مع المملكة العربية السعودية فيما تواجهه من محاربة جائحة "كورونا"، ولا ننسى ما قدمته لنا من مساعدة في وقت كنا نواجه فيه فيروس "كورونا".

وأضافوا: "واليوم لا بد لنا أن نرد الجميل، ونبذل أقصى الجهود لدعمها في مكافحة هذا الوباء"، مستشهدين بالمثل القائل: "الصديق وقت الضيق"، وأعربوا عن أملهم في زيارة المملكة عند الانتهاء من أزمة "كورونا".