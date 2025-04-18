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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

بالفيديو: طلاب جامعة بكين يعربون عن وقوفهم بجانب المملكة لمحاربة "كورونا"

قالوا: لا ننسى ما قدمتموه لنا من مساعدات

عبّر الطلاب الصينيون الدارسون بقسم مكتبة الملك عبدالعزيز بجامعة بكين بالصين عن وقوفهم إلى جانب المملكة العربية السعودية، فيما تواجهه اليوم من جائحة "كورونا".

وقال عدد من الطلاب الصينيين أثناء زيارة سفير المملكة تركي الماضي، اليوم، لجامعة بكين: إننا نقف مع المملكة العربية السعودية فيما تواجهه من محاربة جائحة "كورونا"، ولا ننسى ما قدمته لنا من مساعدة في وقت كنا نواجه فيه فيروس "كورونا".

وأضافوا: "واليوم لا بد لنا أن نرد الجميل، ونبذل أقصى الجهود لدعمها في مكافحة هذا الوباء"، مستشهدين بالمثل القائل: "الصديق وقت الضيق"، وأعربوا عن أملهم في زيارة المملكة عند الانتهاء من أزمة "كورونا".

جامعة بكين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو: طلاب جامعة بكين يعربون عن وقوفهم بجانب المملكة لمحاربة "كورونا"
سبق

عبّر الطلاب الصينيون الدارسون بقسم مكتبة الملك عبدالعزيز بجامعة بكين بالصين عن وقوفهم إلى جانب المملكة العربية السعودية، فيما تواجهه اليوم من جائحة "كورونا".

وقال عدد من الطلاب الصينيين أثناء زيارة سفير المملكة تركي الماضي، اليوم، لجامعة بكين: إننا نقف مع المملكة العربية السعودية فيما تواجهه من محاربة جائحة "كورونا"، ولا ننسى ما قدمته لنا من مساعدة في وقت كنا نواجه فيه فيروس "كورونا".

وأضافوا: "واليوم لا بد لنا أن نرد الجميل، ونبذل أقصى الجهود لدعمها في مكافحة هذا الوباء"، مستشهدين بالمثل القائل: "الصديق وقت الضيق"، وأعربوا عن أملهم في زيارة المملكة عند الانتهاء من أزمة "كورونا".

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
04:59 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:26 PM

بالفيديو: طلاب جامعة بكين يعربون عن وقوفهم بجانب المملكة لمحاربة "كورونا"

قالوا: لا ننسى ما قدمتموه لنا من مساعدات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
2,467

عبّر الطلاب الصينيون الدارسون بقسم مكتبة الملك عبدالعزيز بجامعة بكين بالصين عن وقوفهم إلى جانب المملكة العربية السعودية، فيما تواجهه اليوم من جائحة "كورونا".

وقال عدد من الطلاب الصينيين أثناء زيارة سفير المملكة تركي الماضي، اليوم، لجامعة بكين: إننا نقف مع المملكة العربية السعودية فيما تواجهه من محاربة جائحة "كورونا"، ولا ننسى ما قدمته لنا من مساعدة في وقت كنا نواجه فيه فيروس "كورونا".

وأضافوا: "واليوم لا بد لنا أن نرد الجميل، ونبذل أقصى الجهود لدعمها في مكافحة هذا الوباء"، مستشهدين بالمثل القائل: "الصديق وقت الضيق"، وأعربوا عن أملهم في زيارة المملكة عند الانتهاء من أزمة "كورونا".

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