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تعرّف على كيفية حصر حالات "كورونا" والمخالطين بمكة المكرمة

تخصيص 4 مراكز للرعاية الأولية لاستقبال وفحص حالات الاشتباه بالوباء

تقوم غرفة العمليات الخاصة التابعة لإدارة الصحة العامة بالشؤون الصحية بمكة المكرمة، برصد ومتابعة حالات الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)؛ حيث تتلقى الغرفة بلاغات حالات الإصابة المؤكدة من جميع المنشآت الصحية بمكة المكرمة، التي تسجل من خلال المرصد الإلكتروني المرتبط بغرفة العمليات وتلك المنشآت، ويتم تحليل ومراجعة جميع البيانات واستكمال كل المعلومات المتعلقة بالحالات المسجلة في مكة المكرمة، من خلال غرفة العمليات.

وذكرت "صحة مكة المكرمة"؛ وفقًا لـ"واس" أن الغرفة تتضمن مركزًا خاصًّا بمعلومات الطب الوقائي؛ لإعداد التقارير الخاصة بالحالات على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى النظام الإلكتروني الخاص بحصر حالات كورونا المخالطين لهم؛ للتواصل مع المخالطين للحالات الإيجابية لتوجيههم إلى المراكز التابعة لهم لفحصهم والاطمئنان على حالتهم؛ من خلال العينات التي تؤخذ منهم، وكذلك متابعة عمليات الاستقصاء الوبائي المستمر ومتابعة أعمال الفِرَق الميدانية على مدار الساعة.

وخصصت "صحة مكة المكرمة" 4 مراكز للرعاية الأولية لاستقبال وفحص حالات الاشتباه بالوباء، وهي: (مركز صحي شرائع المجاهدين، المنصور، الخالدية، حدا)، كما تم تحديد موقعين لانطلاق الفِرَق الميدانية للتقصي الوبائي والتوعية الصحية والفرز البصري للأحياء السكنية العشوائية بمكة المكرمة؛ من خلال مركز صحي الهنداوية، العمرة الموسمي؛ لاستكمال المعلومات التي تستلزم خروج الفِرَق الميدانية للأحياء لذلك الغرض.

فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف على كيفية حصر حالات "كورونا" والمخالطين بمكة المكرمة
سبق

تقوم غرفة العمليات الخاصة التابعة لإدارة الصحة العامة بالشؤون الصحية بمكة المكرمة، برصد ومتابعة حالات الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)؛ حيث تتلقى الغرفة بلاغات حالات الإصابة المؤكدة من جميع المنشآت الصحية بمكة المكرمة، التي تسجل من خلال المرصد الإلكتروني المرتبط بغرفة العمليات وتلك المنشآت، ويتم تحليل ومراجعة جميع البيانات واستكمال كل المعلومات المتعلقة بالحالات المسجلة في مكة المكرمة، من خلال غرفة العمليات.

وذكرت "صحة مكة المكرمة"؛ وفقًا لـ"واس" أن الغرفة تتضمن مركزًا خاصًّا بمعلومات الطب الوقائي؛ لإعداد التقارير الخاصة بالحالات على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى النظام الإلكتروني الخاص بحصر حالات كورونا المخالطين لهم؛ للتواصل مع المخالطين للحالات الإيجابية لتوجيههم إلى المراكز التابعة لهم لفحصهم والاطمئنان على حالتهم؛ من خلال العينات التي تؤخذ منهم، وكذلك متابعة عمليات الاستقصاء الوبائي المستمر ومتابعة أعمال الفِرَق الميدانية على مدار الساعة.

وخصصت "صحة مكة المكرمة" 4 مراكز للرعاية الأولية لاستقبال وفحص حالات الاشتباه بالوباء، وهي: (مركز صحي شرائع المجاهدين، المنصور، الخالدية، حدا)، كما تم تحديد موقعين لانطلاق الفِرَق الميدانية للتقصي الوبائي والتوعية الصحية والفرز البصري للأحياء السكنية العشوائية بمكة المكرمة؛ من خلال مركز صحي الهنداوية، العمرة الموسمي؛ لاستكمال المعلومات التي تستلزم خروج الفِرَق الميدانية للأحياء لذلك الغرض.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
01:30 PM

تعرّف على كيفية حصر حالات "كورونا" والمخالطين بمكة المكرمة

تخصيص 4 مراكز للرعاية الأولية لاستقبال وفحص حالات الاشتباه بالوباء

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,156

تقوم غرفة العمليات الخاصة التابعة لإدارة الصحة العامة بالشؤون الصحية بمكة المكرمة، برصد ومتابعة حالات الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)؛ حيث تتلقى الغرفة بلاغات حالات الإصابة المؤكدة من جميع المنشآت الصحية بمكة المكرمة، التي تسجل من خلال المرصد الإلكتروني المرتبط بغرفة العمليات وتلك المنشآت، ويتم تحليل ومراجعة جميع البيانات واستكمال كل المعلومات المتعلقة بالحالات المسجلة في مكة المكرمة، من خلال غرفة العمليات.

وذكرت "صحة مكة المكرمة"؛ وفقًا لـ"واس" أن الغرفة تتضمن مركزًا خاصًّا بمعلومات الطب الوقائي؛ لإعداد التقارير الخاصة بالحالات على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى النظام الإلكتروني الخاص بحصر حالات كورونا المخالطين لهم؛ للتواصل مع المخالطين للحالات الإيجابية لتوجيههم إلى المراكز التابعة لهم لفحصهم والاطمئنان على حالتهم؛ من خلال العينات التي تؤخذ منهم، وكذلك متابعة عمليات الاستقصاء الوبائي المستمر ومتابعة أعمال الفِرَق الميدانية على مدار الساعة.

وخصصت "صحة مكة المكرمة" 4 مراكز للرعاية الأولية لاستقبال وفحص حالات الاشتباه بالوباء، وهي: (مركز صحي شرائع المجاهدين، المنصور، الخالدية، حدا)، كما تم تحديد موقعين لانطلاق الفِرَق الميدانية للتقصي الوبائي والتوعية الصحية والفرز البصري للأحياء السكنية العشوائية بمكة المكرمة؛ من خلال مركز صحي الهنداوية، العمرة الموسمي؛ لاستكمال المعلومات التي تستلزم خروج الفِرَق الميدانية للأحياء لذلك الغرض.

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