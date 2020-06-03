النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجموعة الـ7 تجدِّد التزامها بتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة

شدَّد وزراؤها على أهمية التمويل الخاص لاستدامة التنمية

جدَّد وزراء مالية دول مجموعة السبع اليوم الأربعاء على التزامهم بتخفيف رسمي لأعباء الديون الثنائية للدول الأكثر فقرًا حتى نهاية العام، وربما لفترة أطول، بينما تتعامل تلك الدول مع جائحة فيروس كورونا.

ودعا وزراء مالية مجموعة السبع في بيان مشترك، نقلته "رويترز"، جميع الدائنين الرسميين للانضمام إلى المبادرة، ودعوا إلى تعزيز الإفصاح عن بيانات الدَّين العام، وذكروا أنه يتعين على جميع الدائنين من القطاعَين العام والخاص اتخاذ قرارات إقراض مسؤولة بما يتماشى مع التوجيهات المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون.

وشددوا على أهمية التمويل الخاص لاستدامة التنمية، مشيرين إلى أنهم يتطلعون إلى متابعة من دائني القطاع الخاص بعد أن أصدرت مؤسسة التمويل الدولية الأسبوع الماضي مخططًا لمشاركتهم في جهود تخفيف أعباء الديون.

من جهته، وفي بيان منفصل، أوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن المجموعة اتفقت على مواصلة الاجتماع بشكل دوري لمناقشة القضايا الاقتصادية الشائكة في الوقت الذي يعملون فيه على إعادة اقتصاداتهم للتعافي.


الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مجموعة الـ7 تجدِّد التزامها بتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة
سبق

جدَّد وزراء مالية دول مجموعة السبع اليوم الأربعاء على التزامهم بتخفيف رسمي لأعباء الديون الثنائية للدول الأكثر فقرًا حتى نهاية العام، وربما لفترة أطول، بينما تتعامل تلك الدول مع جائحة فيروس كورونا.

ودعا وزراء مالية مجموعة السبع في بيان مشترك، نقلته "رويترز"، جميع الدائنين الرسميين للانضمام إلى المبادرة، ودعوا إلى تعزيز الإفصاح عن بيانات الدَّين العام، وذكروا أنه يتعين على جميع الدائنين من القطاعَين العام والخاص اتخاذ قرارات إقراض مسؤولة بما يتماشى مع التوجيهات المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون.

وشددوا على أهمية التمويل الخاص لاستدامة التنمية، مشيرين إلى أنهم يتطلعون إلى متابعة من دائني القطاع الخاص بعد أن أصدرت مؤسسة التمويل الدولية الأسبوع الماضي مخططًا لمشاركتهم في جهود تخفيف أعباء الديون.

من جهته، وفي بيان منفصل، أوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن المجموعة اتفقت على مواصلة الاجتماع بشكل دوري لمناقشة القضايا الاقتصادية الشائكة في الوقت الذي يعملون فيه على إعادة اقتصاداتهم للتعافي.


03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
08:18 PM

مجموعة الـ7 تجدِّد التزامها بتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة

شدَّد وزراؤها على أهمية التمويل الخاص لاستدامة التنمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
683

جدَّد وزراء مالية دول مجموعة السبع اليوم الأربعاء على التزامهم بتخفيف رسمي لأعباء الديون الثنائية للدول الأكثر فقرًا حتى نهاية العام، وربما لفترة أطول، بينما تتعامل تلك الدول مع جائحة فيروس كورونا.

ودعا وزراء مالية مجموعة السبع في بيان مشترك، نقلته "رويترز"، جميع الدائنين الرسميين للانضمام إلى المبادرة، ودعوا إلى تعزيز الإفصاح عن بيانات الدَّين العام، وذكروا أنه يتعين على جميع الدائنين من القطاعَين العام والخاص اتخاذ قرارات إقراض مسؤولة بما يتماشى مع التوجيهات المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون.

وشددوا على أهمية التمويل الخاص لاستدامة التنمية، مشيرين إلى أنهم يتطلعون إلى متابعة من دائني القطاع الخاص بعد أن أصدرت مؤسسة التمويل الدولية الأسبوع الماضي مخططًا لمشاركتهم في جهود تخفيف أعباء الديون.

من جهته، وفي بيان منفصل، أوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن المجموعة اتفقت على مواصلة الاجتماع بشكل دوري لمناقشة القضايا الاقتصادية الشائكة في الوقت الذي يعملون فيه على إعادة اقتصاداتهم للتعافي.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,808
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,182
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,867

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة