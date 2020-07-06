النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إخاء" تدشن ماراثون الشراكات النوعية لدعم البرامج المقدمة للأيتام

دشّن الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" صالح بن خليف الدهمشي، أمس الأحد "ماراثون الشراكات النوعية"، بحضور الوكيل المساعد للتمكين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز بن صالح الكريديس، وسفراء ومنسوبي المؤسسة وجمع من الشركاء والإعلاميين والمتطوعين.

وأعرب "الدهمشي" عن شكره لحضور الكريديس ومشاركته "ماراثون الشراكات"، كما شكر جميع المشاركين والداعمين لهذا المارثون؛ سائلًا الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لهذا الوطن الغالي وطن الخير والعطاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين.

وقال الدهمشي: إن "إخاء" تهدف من خلال هذا الماراثون إلى تحقيق أكبر عدد من الشراكات الفاعلة التي تعود بالفائدة على أبنائنا وبناتنا الأيتام؛ بما يسهم في تمكينهم وتحسين جودة حياتهم؛ تحقيقًا لإحدى قيمنا التي نعتني بها، وتجسيدًا لرسالة المؤسسة من خلال استثمار أمثل للشراكات مع الجهات ذات الاختصاص لبناء شخصية ذات استقلالية لليتيم، وبما يحقق أهداف المستفيدين وتطلعاتهم.

وتَخلل حفلَ التدشين تسليمُ الصكوك الوقفية للمشاركين، كما سيشارك جميع منسوبي "إخاء" في "ماراثون الشراكات النوعية" وفق معايير المؤسسة والاحتياج القائم خدمة للأيتام، وفي هذا السياق فقد أقرت "إخاء" مجموعة من الحوافز لتشجيع العاملين، وإذكاء المنافسة وبث روح الحماس فيما بينهم لتقديم أفضل الشراكات؛ حيث سيتم تكريم الإدارة الأكثر تفاعلًا بدرع المارثون، كما سيتم تكريم الجهات المشاركة في هذه المبادرة، وخطابات شكر للمشاركين، كما ستكون هناك حوافز للشراكات الأكثر تميزًا.

المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"إخاء" تدشن ماراثون الشراكات النوعية لدعم البرامج المقدمة للأيتام
سبق

دشّن الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" صالح بن خليف الدهمشي، أمس الأحد "ماراثون الشراكات النوعية"، بحضور الوكيل المساعد للتمكين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز بن صالح الكريديس، وسفراء ومنسوبي المؤسسة وجمع من الشركاء والإعلاميين والمتطوعين.

وأعرب "الدهمشي" عن شكره لحضور الكريديس ومشاركته "ماراثون الشراكات"، كما شكر جميع المشاركين والداعمين لهذا المارثون؛ سائلًا الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لهذا الوطن الغالي وطن الخير والعطاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين.

وقال الدهمشي: إن "إخاء" تهدف من خلال هذا الماراثون إلى تحقيق أكبر عدد من الشراكات الفاعلة التي تعود بالفائدة على أبنائنا وبناتنا الأيتام؛ بما يسهم في تمكينهم وتحسين جودة حياتهم؛ تحقيقًا لإحدى قيمنا التي نعتني بها، وتجسيدًا لرسالة المؤسسة من خلال استثمار أمثل للشراكات مع الجهات ذات الاختصاص لبناء شخصية ذات استقلالية لليتيم، وبما يحقق أهداف المستفيدين وتطلعاتهم.

وتَخلل حفلَ التدشين تسليمُ الصكوك الوقفية للمشاركين، كما سيشارك جميع منسوبي "إخاء" في "ماراثون الشراكات النوعية" وفق معايير المؤسسة والاحتياج القائم خدمة للأيتام، وفي هذا السياق فقد أقرت "إخاء" مجموعة من الحوافز لتشجيع العاملين، وإذكاء المنافسة وبث روح الحماس فيما بينهم لتقديم أفضل الشراكات؛ حيث سيتم تكريم الإدارة الأكثر تفاعلًا بدرع المارثون، كما سيتم تكريم الجهات المشاركة في هذه المبادرة، وخطابات شكر للمشاركين، كما ستكون هناك حوافز للشراكات الأكثر تميزًا.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
12:13 PM

"إخاء" تدشن ماراثون الشراكات النوعية لدعم البرامج المقدمة للأيتام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
36

دشّن الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" صالح بن خليف الدهمشي، أمس الأحد "ماراثون الشراكات النوعية"، بحضور الوكيل المساعد للتمكين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز بن صالح الكريديس، وسفراء ومنسوبي المؤسسة وجمع من الشركاء والإعلاميين والمتطوعين.

وأعرب "الدهمشي" عن شكره لحضور الكريديس ومشاركته "ماراثون الشراكات"، كما شكر جميع المشاركين والداعمين لهذا المارثون؛ سائلًا الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لهذا الوطن الغالي وطن الخير والعطاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين.

وقال الدهمشي: إن "إخاء" تهدف من خلال هذا الماراثون إلى تحقيق أكبر عدد من الشراكات الفاعلة التي تعود بالفائدة على أبنائنا وبناتنا الأيتام؛ بما يسهم في تمكينهم وتحسين جودة حياتهم؛ تحقيقًا لإحدى قيمنا التي نعتني بها، وتجسيدًا لرسالة المؤسسة من خلال استثمار أمثل للشراكات مع الجهات ذات الاختصاص لبناء شخصية ذات استقلالية لليتيم، وبما يحقق أهداف المستفيدين وتطلعاتهم.

وتَخلل حفلَ التدشين تسليمُ الصكوك الوقفية للمشاركين، كما سيشارك جميع منسوبي "إخاء" في "ماراثون الشراكات النوعية" وفق معايير المؤسسة والاحتياج القائم خدمة للأيتام، وفي هذا السياق فقد أقرت "إخاء" مجموعة من الحوافز لتشجيع العاملين، وإذكاء المنافسة وبث روح الحماس فيما بينهم لتقديم أفضل الشراكات؛ حيث سيتم تكريم الإدارة الأكثر تفاعلًا بدرع المارثون، كما سيتم تكريم الجهات المشاركة في هذه المبادرة، وخطابات شكر للمشاركين، كما ستكون هناك حوافز للشراكات الأكثر تميزًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,609
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,801
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,579
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,827

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة