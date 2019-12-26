ديوان المحاسبة يطلق برامج تدريبية لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته

في المقر الرئيس بالرياض ومحافظة جدة ومدينة الدمام ومدينتي تبوك وأبها

يطلق الديوان العام للمحاسبة الأحد القادم، البرامج التدريبية التي يقدمها المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء للعام 1441/ 1442هـ (2020م)، والموجهة لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان، في المقر الرئيس للديوان بمدينة الرياض ومحافظة جدة ومدينة الدمام، ومدينتي تبوك وأبها.

ويتضمن هذا العام تقديم ستة برامج تدريبية تشمل أساسيات المحاسبة الحكومية، والممارسة العملية للمراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر، والمراجعة الآلية.

وأكد مدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن إعداد الديوان العام للمحاسبة لهذه البرامج يأتي في إطار توفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.

وأوضح أن الديوان من خلال هذه البرامج يهدف إلى رفع كفاءة أداء منسوبي الجهات الحكومية العاملين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية وإكسابهم المعرفة اللازمة، بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية.

من جهة أخرى، ذكر مدير عام إدارة التطوير الإداري عبدالله بن أحمد الثبيت، أن الديوان العام للمحاسبة درب ما يزيد على 700 متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات الحكومية خلال العام المنصرم (1440هـ/ 2019م).

وقال: خطة التدريب الحالية تستهدف شريحة أكبر من المتدربين من منسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان من العاملين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة في ستة برامج مختلفة.

ودعا "الثبيت" الراغبين الالتحاق بالبرامج التسجيل عبر موقع الديوان على الرابط: https://www.gab.gov.sa/ar/SCFPA/Pages/SCFPA.aspx