النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وبقيمة 995 مليون ريال

المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

الضمان الصحي: التأمين يغطي تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية

المعارك: تم إبلاغ الشركات بذلك لوضع الأمر موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ التعميم

أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني، أنّ وثيقة الضمان الصحي الموحدة تغطي خدمة تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية لمدة 90 يوماً.

وبيّن المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك؛ أنه تم إبلاغ شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بذلك، لوضع الأمر موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور التعميم القاضي باعتماد الخدمة.

وأكّد المعارك؛ أن هذه الخطوة جاءت مواكبةً للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد "COVID-19" واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها مجلس الضمان الصحي التعاوني حرصاً على حماية صحة المؤمن لهم وضمان سلامتهم خلال الفترة الراهنة من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم.

وأضاف أنّ المجلس وضع عدة معايير يجب التقيّد بها، حيث ألزم شركات التأمين الصحي المؤهلة بتوفير خدمة تطعيمات الأطفال من خلال مقدمي خدمة معتمدين من المجلس ضمن الشبكة الطبية للمؤمن لهم، كما أوجب على مقدمي الخدمة الالتزام بمعايير وإجراءات سلامة المرضى ومكافحة العدوى المعتمدة من الجهات الرقابية المعنية بذلك، إضافة إلى عمل شركات التأمين ومقدمي الخدمة على حصر المتخلفين عن التطعيمات والتواصل معهم وحثهم على الحصول على تطعيمات الأطفال اللازمة والمعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

وأهاب المتحدث الرسمي باسم المجلس بجميع شركات التأمين المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، ضرورة استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عملائهم بهذه الإجراءات، كما يتعين على مقدمي الخدمة الراغبين في تقديم نشاط الرعاية الطبية المنزلية إشعار الأمانة العامة للمجلس من خلال البريد الإلكتروني hcpa@cchi.gov.sa حتى يتسنى للمجلس إدراجهم بالبوابة الإلكترونية ضمن قائمة مقدمي الرعاية الطبية المنزلية وإشعار شركات التأمين بذلك.

ودعا المعارك؛ المؤمن لهم للاستفادة من قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر الرقم الموحد: 920001177 والبوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa والبريد الإلكتروني: Infocchi.gov.sa وتطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى الصفحات الرسمية للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي: "تويتر، فيس بوك، لنكد إن".

مجلس الضمان الصحي التعاوني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الضمان الصحي: التأمين يغطي تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية
سبق

أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني، أنّ وثيقة الضمان الصحي الموحدة تغطي خدمة تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية لمدة 90 يوماً.

وبيّن المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك؛ أنه تم إبلاغ شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بذلك، لوضع الأمر موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور التعميم القاضي باعتماد الخدمة.

وأكّد المعارك؛ أن هذه الخطوة جاءت مواكبةً للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد "COVID-19" واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها مجلس الضمان الصحي التعاوني حرصاً على حماية صحة المؤمن لهم وضمان سلامتهم خلال الفترة الراهنة من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم.

وأضاف أنّ المجلس وضع عدة معايير يجب التقيّد بها، حيث ألزم شركات التأمين الصحي المؤهلة بتوفير خدمة تطعيمات الأطفال من خلال مقدمي خدمة معتمدين من المجلس ضمن الشبكة الطبية للمؤمن لهم، كما أوجب على مقدمي الخدمة الالتزام بمعايير وإجراءات سلامة المرضى ومكافحة العدوى المعتمدة من الجهات الرقابية المعنية بذلك، إضافة إلى عمل شركات التأمين ومقدمي الخدمة على حصر المتخلفين عن التطعيمات والتواصل معهم وحثهم على الحصول على تطعيمات الأطفال اللازمة والمعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

وأهاب المتحدث الرسمي باسم المجلس بجميع شركات التأمين المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، ضرورة استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عملائهم بهذه الإجراءات، كما يتعين على مقدمي الخدمة الراغبين في تقديم نشاط الرعاية الطبية المنزلية إشعار الأمانة العامة للمجلس من خلال البريد الإلكتروني hcpa@cchi.gov.sa حتى يتسنى للمجلس إدراجهم بالبوابة الإلكترونية ضمن قائمة مقدمي الرعاية الطبية المنزلية وإشعار شركات التأمين بذلك.

ودعا المعارك؛ المؤمن لهم للاستفادة من قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر الرقم الموحد: 920001177 والبوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa والبريد الإلكتروني: Infocchi.gov.sa وتطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى الصفحات الرسمية للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي: "تويتر، فيس بوك، لنكد إن".

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
01:25 PM

الضمان الصحي: التأمين يغطي تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية

المعارك: تم إبلاغ الشركات بذلك لوضع الأمر موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ التعميم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,608

أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني، أنّ وثيقة الضمان الصحي الموحدة تغطي خدمة تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية لمدة 90 يوماً.

وبيّن المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك؛ أنه تم إبلاغ شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بذلك، لوضع الأمر موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور التعميم القاضي باعتماد الخدمة.

وأكّد المعارك؛ أن هذه الخطوة جاءت مواكبةً للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد "COVID-19" واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها مجلس الضمان الصحي التعاوني حرصاً على حماية صحة المؤمن لهم وضمان سلامتهم خلال الفترة الراهنة من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم.

وأضاف أنّ المجلس وضع عدة معايير يجب التقيّد بها، حيث ألزم شركات التأمين الصحي المؤهلة بتوفير خدمة تطعيمات الأطفال من خلال مقدمي خدمة معتمدين من المجلس ضمن الشبكة الطبية للمؤمن لهم، كما أوجب على مقدمي الخدمة الالتزام بمعايير وإجراءات سلامة المرضى ومكافحة العدوى المعتمدة من الجهات الرقابية المعنية بذلك، إضافة إلى عمل شركات التأمين ومقدمي الخدمة على حصر المتخلفين عن التطعيمات والتواصل معهم وحثهم على الحصول على تطعيمات الأطفال اللازمة والمعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

وأهاب المتحدث الرسمي باسم المجلس بجميع شركات التأمين المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، ضرورة استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عملائهم بهذه الإجراءات، كما يتعين على مقدمي الخدمة الراغبين في تقديم نشاط الرعاية الطبية المنزلية إشعار الأمانة العامة للمجلس من خلال البريد الإلكتروني hcpa@cchi.gov.sa حتى يتسنى للمجلس إدراجهم بالبوابة الإلكترونية ضمن قائمة مقدمي الرعاية الطبية المنزلية وإشعار شركات التأمين بذلك.

ودعا المعارك؛ المؤمن لهم للاستفادة من قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر الرقم الموحد: 920001177 والبوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa والبريد الإلكتروني: Infocchi.gov.sa وتطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى الصفحات الرسمية للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي: "تويتر، فيس بوك، لنكد إن".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,147
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,620
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,650

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة