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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

"بري" يهدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم تُعِد المغتربين العالقين جراء "كورونا"

أمهلها إلى الثلاثاء المقبل

هدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، بتعليق تمثيله في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب؛ ما لم تتحرك لإعادة المغتربين العالقين خارج البلاد في ظل تفشي وباء فيروس "كورونا".

وحذر "بري" زعيم حركة "أمل" الشيعية، في بيان صادر عن مكتبه أوردته "رويترز"، من أنه "إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة".

و"بري" من الشخصيات الأكثر نفوذاً في لبنان، وعيّن وزير المالية وآخرين في الحكومة التي تواجه أزمة مالية وسيصيبها الشلل إذا سحب "بري" دعمه لها.

لبنان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بري" يهدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم تُعِد المغتربين العالقين جراء "كورونا"
سبق

هدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، بتعليق تمثيله في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب؛ ما لم تتحرك لإعادة المغتربين العالقين خارج البلاد في ظل تفشي وباء فيروس "كورونا".

وحذر "بري" زعيم حركة "أمل" الشيعية، في بيان صادر عن مكتبه أوردته "رويترز"، من أنه "إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة".

و"بري" من الشخصيات الأكثر نفوذاً في لبنان، وعيّن وزير المالية وآخرين في الحكومة التي تواجه أزمة مالية وسيصيبها الشلل إذا سحب "بري" دعمه لها.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
07:40 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:16 PM

"بري" يهدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم تُعِد المغتربين العالقين جراء "كورونا"

أمهلها إلى الثلاثاء المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,751

هدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، بتعليق تمثيله في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب؛ ما لم تتحرك لإعادة المغتربين العالقين خارج البلاد في ظل تفشي وباء فيروس "كورونا".

وحذر "بري" زعيم حركة "أمل" الشيعية، في بيان صادر عن مكتبه أوردته "رويترز"، من أنه "إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة".

و"بري" من الشخصيات الأكثر نفوذاً في لبنان، وعيّن وزير المالية وآخرين في الحكومة التي تواجه أزمة مالية وسيصيبها الشلل إذا سحب "بري" دعمه لها.

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