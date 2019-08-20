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الولايات المتحدة تحذّر من عودة تنظيم "داعش" في مناطق بسوريا والعراق

بومبيو يؤكّد أنّه أقوى اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، من أن تنظيم (داعش) لا يزال يمثّل تهديدًا، مؤكدًا أنّه أقوى اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات في بعض المناطق بسوريا والعراق.

وقال إن ثمة مناطق حيث التنظيم أقوى اليوم مما كان عليه في السابق، غير أنّ الخلافة لم تعد موجودة وقدرتهم على شن هجمات في الخارج تراجعت بشدة".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي في تصريحاته قائلًا: "قمنا بالحدّ من خطرهم بشكل كبير، ليس تمامًا ولكن بصورة ملموسة، إننا مرتاحون كثيرًا إزاء ذلك".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الولايات المتحدة تحذّر من عودة تنظيم "داعش" في مناطق بسوريا والعراق
سبق

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، من أن تنظيم (داعش) لا يزال يمثّل تهديدًا، مؤكدًا أنّه أقوى اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات في بعض المناطق بسوريا والعراق.

وقال إن ثمة مناطق حيث التنظيم أقوى اليوم مما كان عليه في السابق، غير أنّ الخلافة لم تعد موجودة وقدرتهم على شن هجمات في الخارج تراجعت بشدة".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي في تصريحاته قائلًا: "قمنا بالحدّ من خطرهم بشكل كبير، ليس تمامًا ولكن بصورة ملموسة، إننا مرتاحون كثيرًا إزاء ذلك".

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
06:35 PM

الولايات المتحدة تحذّر من عودة تنظيم "داعش" في مناطق بسوريا والعراق

بومبيو يؤكّد أنّه أقوى اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، من أن تنظيم (داعش) لا يزال يمثّل تهديدًا، مؤكدًا أنّه أقوى اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات في بعض المناطق بسوريا والعراق.

وقال إن ثمة مناطق حيث التنظيم أقوى اليوم مما كان عليه في السابق، غير أنّ الخلافة لم تعد موجودة وقدرتهم على شن هجمات في الخارج تراجعت بشدة".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي في تصريحاته قائلًا: "قمنا بالحدّ من خطرهم بشكل كبير، ليس تمامًا ولكن بصورة ملموسة، إننا مرتاحون كثيرًا إزاء ذلك".

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