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"مبدعون".. "القصبي" يكرّم مبدعي ومتقاعدي "المواصفات"

محافظ الهيئة أكد أهمية ترسيخ مفاهيم وقيم الإبداع والتميز

كرّم محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، عدداً من الموظفين المبدعين والمتقاعدين من منسوبي الهيئة، إلى جانب عدد من الجهات والشخصيات، وذلك خلال ملتقى الإبداع السنوي الخامس "مبدعون".

وشهد الحفل تكريم الهيئة العامة للجمارك؛ نظير جهودها التكاملية مع هيئة المواصفات، حيث تسلم الجائزة نائب محافظ الجمارك السعودية سليمان التويجري، وكذلك تسلم الدكتور عبدالله السلمان جائزة جامعة الملك سعود كثمرة للتعاون مع الهيئة في مجال الأبحاث، كما تم تكريم البروفسيور هاني العمري؛ لجهوده المتميزة في مجال نشر ثقافة الجودة في المملكة.

وأكد محافظ الهيئة أهمية ترسيخ مفاهيم وقيم الإبداع والتميز كأحد أولويات العمل في مختلف إدارات الهيئة، كما هنّأ الموظفين الذين فازوا خلال تلك الدورة، معرباً عن أمله في مواصلة هذا التميّز والإبداع خلال السنوات المقبلة بمشيئة الله.

ويجسّد ملتقى "مبدعون" حرص الهيئة على تكريم شركائها من الجهات الحكومية والخاصة إلى جانب المبدعين والمتميزين وكذلك المتقاعدين من منسوبيها؛ تقديراً منها للجهود المبذولة للارتقاء بالمواصفات القياسية للسلع والمنتجات بالسوق السعودية، والحفاظ على سلامة وأمن المستهلك، وحثّ جميع منسوبي الهيئة بضرورة بذل مزيد من الجهود لدفع مسيرة التميز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مبدعون".. "القصبي" يكرّم مبدعي ومتقاعدي "المواصفات"
سبق

كرّم محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، عدداً من الموظفين المبدعين والمتقاعدين من منسوبي الهيئة، إلى جانب عدد من الجهات والشخصيات، وذلك خلال ملتقى الإبداع السنوي الخامس "مبدعون".

وشهد الحفل تكريم الهيئة العامة للجمارك؛ نظير جهودها التكاملية مع هيئة المواصفات، حيث تسلم الجائزة نائب محافظ الجمارك السعودية سليمان التويجري، وكذلك تسلم الدكتور عبدالله السلمان جائزة جامعة الملك سعود كثمرة للتعاون مع الهيئة في مجال الأبحاث، كما تم تكريم البروفسيور هاني العمري؛ لجهوده المتميزة في مجال نشر ثقافة الجودة في المملكة.

وأكد محافظ الهيئة أهمية ترسيخ مفاهيم وقيم الإبداع والتميز كأحد أولويات العمل في مختلف إدارات الهيئة، كما هنّأ الموظفين الذين فازوا خلال تلك الدورة، معرباً عن أمله في مواصلة هذا التميّز والإبداع خلال السنوات المقبلة بمشيئة الله.

ويجسّد ملتقى "مبدعون" حرص الهيئة على تكريم شركائها من الجهات الحكومية والخاصة إلى جانب المبدعين والمتميزين وكذلك المتقاعدين من منسوبيها؛ تقديراً منها للجهود المبذولة للارتقاء بالمواصفات القياسية للسلع والمنتجات بالسوق السعودية، والحفاظ على سلامة وأمن المستهلك، وحثّ جميع منسوبي الهيئة بضرورة بذل مزيد من الجهود لدفع مسيرة التميز.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
03:35 PM

"مبدعون".. "القصبي" يكرّم مبدعي ومتقاعدي "المواصفات"

محافظ الهيئة أكد أهمية ترسيخ مفاهيم وقيم الإبداع والتميز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، عدداً من الموظفين المبدعين والمتقاعدين من منسوبي الهيئة، إلى جانب عدد من الجهات والشخصيات، وذلك خلال ملتقى الإبداع السنوي الخامس "مبدعون".

وشهد الحفل تكريم الهيئة العامة للجمارك؛ نظير جهودها التكاملية مع هيئة المواصفات، حيث تسلم الجائزة نائب محافظ الجمارك السعودية سليمان التويجري، وكذلك تسلم الدكتور عبدالله السلمان جائزة جامعة الملك سعود كثمرة للتعاون مع الهيئة في مجال الأبحاث، كما تم تكريم البروفسيور هاني العمري؛ لجهوده المتميزة في مجال نشر ثقافة الجودة في المملكة.

وأكد محافظ الهيئة أهمية ترسيخ مفاهيم وقيم الإبداع والتميز كأحد أولويات العمل في مختلف إدارات الهيئة، كما هنّأ الموظفين الذين فازوا خلال تلك الدورة، معرباً عن أمله في مواصلة هذا التميّز والإبداع خلال السنوات المقبلة بمشيئة الله.

ويجسّد ملتقى "مبدعون" حرص الهيئة على تكريم شركائها من الجهات الحكومية والخاصة إلى جانب المبدعين والمتميزين وكذلك المتقاعدين من منسوبيها؛ تقديراً منها للجهود المبذولة للارتقاء بالمواصفات القياسية للسلع والمنتجات بالسوق السعودية، والحفاظ على سلامة وأمن المستهلك، وحثّ جميع منسوبي الهيئة بضرورة بذل مزيد من الجهود لدفع مسيرة التميز.

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