إصابة 4 جنود فرنسيين بكورونا

أصيب أربعة من جنود الجيش الفرنسي في غرب أفريقيا بفيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان للجيش الفرنسي، أن فرنسا أعادت ثلاثة من الجنود المصابين إلى فرنسا من أجل العلاج اللازم.
أصيب أربعة من جنود الجيش الفرنسي في غرب أفريقيا بفيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان للجيش الفرنسي، أن فرنسا أعادت ثلاثة من الجنود المصابين إلى فرنسا من أجل العلاج اللازم.فيروس كورونا الجديد
أصيب أربعة من جنود الجيش الفرنسي في غرب أفريقيا بفيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان للجيش الفرنسي، أن فرنسا أعادت ثلاثة من الجنود المصابين إلى فرنسا من أجل العلاج اللازم.
أصيب أربعة من جنود الجيش الفرنسي في غرب أفريقيا بفيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان للجيش الفرنسي، أن فرنسا أعادت ثلاثة من الجنود المصابين إلى فرنسا من أجل العلاج اللازم.