النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابة 4 جنود فرنسيين بكورونا

إعادة 3 منهم لتلقي العلاج اللازم

أصيب أربعة من جنود الجيش الفرنسي في غرب أفريقيا بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للجيش الفرنسي، أن فرنسا أعادت ثلاثة من الجنود المصابين إلى فرنسا من أجل العلاج اللازم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إصابة 4 جنود فرنسيين بكورونا
سبق

أصيب أربعة من جنود الجيش الفرنسي في غرب أفريقيا بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للجيش الفرنسي، أن فرنسا أعادت ثلاثة من الجنود المصابين إلى فرنسا من أجل العلاج اللازم.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
02:35 PM

إصابة 4 جنود فرنسيين بكورونا

إعادة 3 منهم لتلقي العلاج اللازم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
226

أصيب أربعة من جنود الجيش الفرنسي في غرب أفريقيا بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للجيش الفرنسي، أن فرنسا أعادت ثلاثة من الجنود المصابين إلى فرنسا من أجل العلاج اللازم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,829
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,757
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,479
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,855

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة