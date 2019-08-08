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مدير الجوازات يزور صالات كبار الزوار بمجمع الحج والعمرة

عقب تطويرها وإعادة تأهيلها للاطمئنان على خدمات الحجاج

زار مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى صالات كبار الزوار بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك بعد تطويرها وتأهيلها بالكامل من قبل مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات المتخصصة في تقديم الخدمات المميزة من خلال هذه الصالات.

وقال رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات إبراهيم يحي مريع: صالات كبار الزوار بدأت باستقبال ضيوف الرحمن حيث يتم إنهاء إجراءات القادمين للحج أو العمرة أو المغادرين لكبار الشخصيات حيث تتوفر بها جميع الخدمات من خلال وجود جميع الإدارات مثل الجوازات والجمارك والإدارات الأمنية.

وأضاف: مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات حرصت على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بها، حيث تم تجهيزها بأحدث التجهيزات التي تعكس حرص الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة المطار والمشغل لصالات الحج والعمرة من أجل تسهيل وتيسير كل الإجراءات من أجل راحة ضيوف الرحمن.

وأعرب عن شكره لمدير عام الجوازات على زيارته التفقدية التي تركت الأثر الإيجابي في نفوس كافة العاملين حيث تم الأخذ بتوجيهاته لرسم خارطة طريق لمؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات.

وأردف: هذه هي المرحلة الأولى من مراحل التطوير وستتبعها عدة مراحل من التطوير خلال الفترة القادمة.

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مدير الجوازات يزور صالات كبار الزوار بمجمع الحج والعمرة
سبق

زار مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى صالات كبار الزوار بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك بعد تطويرها وتأهيلها بالكامل من قبل مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات المتخصصة في تقديم الخدمات المميزة من خلال هذه الصالات.

وقال رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات إبراهيم يحي مريع: صالات كبار الزوار بدأت باستقبال ضيوف الرحمن حيث يتم إنهاء إجراءات القادمين للحج أو العمرة أو المغادرين لكبار الشخصيات حيث تتوفر بها جميع الخدمات من خلال وجود جميع الإدارات مثل الجوازات والجمارك والإدارات الأمنية.

وأضاف: مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات حرصت على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بها، حيث تم تجهيزها بأحدث التجهيزات التي تعكس حرص الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة المطار والمشغل لصالات الحج والعمرة من أجل تسهيل وتيسير كل الإجراءات من أجل راحة ضيوف الرحمن.

وأعرب عن شكره لمدير عام الجوازات على زيارته التفقدية التي تركت الأثر الإيجابي في نفوس كافة العاملين حيث تم الأخذ بتوجيهاته لرسم خارطة طريق لمؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات.

وأردف: هذه هي المرحلة الأولى من مراحل التطوير وستتبعها عدة مراحل من التطوير خلال الفترة القادمة.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
02:59 PM

مدير الجوازات يزور صالات كبار الزوار بمجمع الحج والعمرة

عقب تطويرها وإعادة تأهيلها للاطمئنان على خدمات الحجاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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زار مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى صالات كبار الزوار بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك بعد تطويرها وتأهيلها بالكامل من قبل مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات المتخصصة في تقديم الخدمات المميزة من خلال هذه الصالات.

وقال رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات إبراهيم يحي مريع: صالات كبار الزوار بدأت باستقبال ضيوف الرحمن حيث يتم إنهاء إجراءات القادمين للحج أو العمرة أو المغادرين لكبار الشخصيات حيث تتوفر بها جميع الخدمات من خلال وجود جميع الإدارات مثل الجوازات والجمارك والإدارات الأمنية.

وأضاف: مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات حرصت على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بها، حيث تم تجهيزها بأحدث التجهيزات التي تعكس حرص الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة المطار والمشغل لصالات الحج والعمرة من أجل تسهيل وتيسير كل الإجراءات من أجل راحة ضيوف الرحمن.

وأعرب عن شكره لمدير عام الجوازات على زيارته التفقدية التي تركت الأثر الإيجابي في نفوس كافة العاملين حيث تم الأخذ بتوجيهاته لرسم خارطة طريق لمؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات.

وأردف: هذه هي المرحلة الأولى من مراحل التطوير وستتبعها عدة مراحل من التطوير خلال الفترة القادمة.

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