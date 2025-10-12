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الرياض.. الإطاحة بشخصين تورطا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف

ضُبط بحوزتهما مليون وسبعمائة وسبعون ورقة قابلة للتزييف

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن القبض على (مواطنين / كلاهما في العقد السادس من العمر)، ثبت تورطهما بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف.

وأضاف أنهما اتخذا من وحدةٍ سكنية بحي قرطبة شرق مدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي، وضبط بحوزتهما مليون وسبعمائة وسبعون ورقة قابلة للتزييف، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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الرياض.. الإطاحة بشخصين تورطا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن القبض على (مواطنين / كلاهما في العقد السادس من العمر)، ثبت تورطهما بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف.

وأضاف أنهما اتخذا من وحدةٍ سكنية بحي قرطبة شرق مدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي، وضبط بحوزتهما مليون وسبعمائة وسبعون ورقة قابلة للتزييف، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
05:08 PM

الرياض.. الإطاحة بشخصين تورطا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف

ضُبط بحوزتهما مليون وسبعمائة وسبعون ورقة قابلة للتزييف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن القبض على (مواطنين / كلاهما في العقد السادس من العمر)، ثبت تورطهما بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف.

وأضاف أنهما اتخذا من وحدةٍ سكنية بحي قرطبة شرق مدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي، وضبط بحوزتهما مليون وسبعمائة وسبعون ورقة قابلة للتزييف، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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