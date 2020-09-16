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المكسيك: ارتفاع وفيات كورونا إلى 71678

إجمالي الإصابات بلغ 676487

قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4771 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و629 وفاة يوم الثلاثاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 676487، وإجمالي الوفيات إلى 71678.

وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.

فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: ارتفاع وفيات كورونا إلى 71678
سبق

قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4771 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و629 وفاة يوم الثلاثاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 676487، وإجمالي الوفيات إلى 71678.

وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
08:32 AM

المكسيك: ارتفاع وفيات كورونا إلى 71678

إجمالي الإصابات بلغ 676487

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4771 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و629 وفاة يوم الثلاثاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 676487، وإجمالي الوفيات إلى 71678.

وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.

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