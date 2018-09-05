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أزمة "سكريبال".. لندن تكشف هوية متهمين روسيين بمحاولة اغتيال الجاسوس

الادعاء البريطاني يكشف عن إصدار مذكرة توقيف أوروبية لاعتقال المطلوبين

أعلنت السلطات البريطانية تحديد هوية روسيين اثنين، متهمين بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، في المملكة المتحدة.

ووفقاً لـ"سكاي نيوز"، قال الادعاء البريطاني: المتهمان هما أليكساندر بيتروف، ورسلان بوشيروف، وقد تم إصدار مذكرة توقيف أوروبية لاعتقال المطلوبين.

وكان "سكريبال"، الكولونيل السابق في المخابرات العسكرية الروسية، قد عثر عليه فاقدا للوعي هو وابنته يوليا "33 عاما" على مقعد يوم الرابع من مارس في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا، بعد إصابتهما بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

واتهمت بريطانيا، روسيا بالوقوف وراء الهجوم، وحظيت بدعم العديد من الدول الغربية، إلا أن موسكو نفت تلك الاتهامات، معتبرة أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى تورطها.

وقالت مديرة الخدمات القانونية بمكتب الادعاء الملكيسو همينغ: لن نقدم طلبًا لروسيا لتسليم هذين الرجلين، لأن الدستور الروسي لا يسمح بترحيل مواطني روسيا.

من جانبها، ردت وزارة الخارجية الروسية على بريطانيا، بالقول: الأسماء التي نشرتها السلطات البريطانية فيما يخص المشتبه بهما لا تعنينا.

وأضافت: التحقيق في قضايا مثل قضية" سكريبال" يتطلب تعاونًا وثيقًا وتحليلاً متأنياً.

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أزمة "سكريبال".. لندن تكشف هوية متهمين روسيين بمحاولة اغتيال الجاسوس
سبق

أعلنت السلطات البريطانية تحديد هوية روسيين اثنين، متهمين بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، في المملكة المتحدة.

ووفقاً لـ"سكاي نيوز"، قال الادعاء البريطاني: المتهمان هما أليكساندر بيتروف، ورسلان بوشيروف، وقد تم إصدار مذكرة توقيف أوروبية لاعتقال المطلوبين.

وكان "سكريبال"، الكولونيل السابق في المخابرات العسكرية الروسية، قد عثر عليه فاقدا للوعي هو وابنته يوليا "33 عاما" على مقعد يوم الرابع من مارس في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا، بعد إصابتهما بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

واتهمت بريطانيا، روسيا بالوقوف وراء الهجوم، وحظيت بدعم العديد من الدول الغربية، إلا أن موسكو نفت تلك الاتهامات، معتبرة أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى تورطها.

وقالت مديرة الخدمات القانونية بمكتب الادعاء الملكيسو همينغ: لن نقدم طلبًا لروسيا لتسليم هذين الرجلين، لأن الدستور الروسي لا يسمح بترحيل مواطني روسيا.

من جانبها، ردت وزارة الخارجية الروسية على بريطانيا، بالقول: الأسماء التي نشرتها السلطات البريطانية فيما يخص المشتبه بهما لا تعنينا.

وأضافت: التحقيق في قضايا مثل قضية" سكريبال" يتطلب تعاونًا وثيقًا وتحليلاً متأنياً.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
02:17 PM

أزمة "سكريبال".. لندن تكشف هوية متهمين روسيين بمحاولة اغتيال الجاسوس

الادعاء البريطاني يكشف عن إصدار مذكرة توقيف أوروبية لاعتقال المطلوبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات البريطانية تحديد هوية روسيين اثنين، متهمين بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، في المملكة المتحدة.

ووفقاً لـ"سكاي نيوز"، قال الادعاء البريطاني: المتهمان هما أليكساندر بيتروف، ورسلان بوشيروف، وقد تم إصدار مذكرة توقيف أوروبية لاعتقال المطلوبين.

وكان "سكريبال"، الكولونيل السابق في المخابرات العسكرية الروسية، قد عثر عليه فاقدا للوعي هو وابنته يوليا "33 عاما" على مقعد يوم الرابع من مارس في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا، بعد إصابتهما بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

واتهمت بريطانيا، روسيا بالوقوف وراء الهجوم، وحظيت بدعم العديد من الدول الغربية، إلا أن موسكو نفت تلك الاتهامات، معتبرة أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى تورطها.

وقالت مديرة الخدمات القانونية بمكتب الادعاء الملكيسو همينغ: لن نقدم طلبًا لروسيا لتسليم هذين الرجلين، لأن الدستور الروسي لا يسمح بترحيل مواطني روسيا.

من جانبها، ردت وزارة الخارجية الروسية على بريطانيا، بالقول: الأسماء التي نشرتها السلطات البريطانية فيما يخص المشتبه بهما لا تعنينا.

وأضافت: التحقيق في قضايا مثل قضية" سكريبال" يتطلب تعاونًا وثيقًا وتحليلاً متأنياً.

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