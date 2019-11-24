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"الصحة العالمية" تحذر من ارتفاع وفيات كورونا في أوروبا إلى 2.2 مليون

توقّعت ضغطًا شديدًا في وحدات العناية المركزة في 49 دولة

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، من أن عدد الوفيات جرّاء "كوفيد-19" في أوروبا قد يرتفع من 1.5 مليون حاليا إلى 2.2 مليون بحلول مارس 2022، إذا بقي الوضع على حاله.

وتوقعت المنظمة ضغطًا عاليًا أو شديدًا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدًا بين الآن والأول من مارس 2022، وفقاً لـ"يورونيوز".

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للوفيات المسجلة قد يصل إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل.

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"الصحة العالمية" تحذر من ارتفاع وفيات كورونا في أوروبا إلى 2.2 مليون
سبق

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، من أن عدد الوفيات جرّاء "كوفيد-19" في أوروبا قد يرتفع من 1.5 مليون حاليا إلى 2.2 مليون بحلول مارس 2022، إذا بقي الوضع على حاله.

وتوقعت المنظمة ضغطًا عاليًا أو شديدًا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدًا بين الآن والأول من مارس 2022، وفقاً لـ"يورونيوز".

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للوفيات المسجلة قد يصل إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
05:54 PM

"الصحة العالمية" تحذر من ارتفاع وفيات كورونا في أوروبا إلى 2.2 مليون

توقّعت ضغطًا شديدًا في وحدات العناية المركزة في 49 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، من أن عدد الوفيات جرّاء "كوفيد-19" في أوروبا قد يرتفع من 1.5 مليون حاليا إلى 2.2 مليون بحلول مارس 2022، إذا بقي الوضع على حاله.

وتوقعت المنظمة ضغطًا عاليًا أو شديدًا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدًا بين الآن والأول من مارس 2022، وفقاً لـ"يورونيوز".

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للوفيات المسجلة قد يصل إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,801
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,233
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,271

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