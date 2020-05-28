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كورونا في إفريقيا.. 124 ألف إصابة و3696 وفاة

إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس 51 ألفًا و95 حالة

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إفريقيا، بلغ 124 ألفًا و482 حالة.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس وصل إلى 51 ألفًا و95 حالة؛ فيما بلغت الوفيات 3696 حالة.

وأضاف أن منطقة شمال إفريقيا، سجلت 37566 حالة إصابة، وجنوب القارة سجلت 27858 إصابة، فيما سجلت دول شرق إفريقيا 13850 إصابة، وسجلت وسط القارة 13929 إصابة، فيما سجلت دول غرب القارة 31279 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في إفريقيا.. 124 ألف إصابة و3696 وفاة
سبق

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إفريقيا، بلغ 124 ألفًا و482 حالة.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس وصل إلى 51 ألفًا و95 حالة؛ فيما بلغت الوفيات 3696 حالة.

وأضاف أن منطقة شمال إفريقيا، سجلت 37566 حالة إصابة، وجنوب القارة سجلت 27858 إصابة، فيما سجلت دول شرق إفريقيا 13850 إصابة، وسجلت وسط القارة 13929 إصابة، فيما سجلت دول غرب القارة 31279 حالة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
01:41 PM

كورونا في إفريقيا.. 124 ألف إصابة و3696 وفاة

إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس 51 ألفًا و95 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إفريقيا، بلغ 124 ألفًا و482 حالة.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس وصل إلى 51 ألفًا و95 حالة؛ فيما بلغت الوفيات 3696 حالة.

وأضاف أن منطقة شمال إفريقيا، سجلت 37566 حالة إصابة، وجنوب القارة سجلت 27858 إصابة، فيما سجلت دول شرق إفريقيا 13850 إصابة، وسجلت وسط القارة 13929 إصابة، فيما سجلت دول غرب القارة 31279 حالة.

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