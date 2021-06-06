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مصر: الهجوم الصاروخي الغادر لمليشيا الحوثي على مأرب جريمة بغيضة

دعت إلى تسوية سياسية شاملة وفق المرجعيات الدولية

استنكرت مصر الهجوم الصاروخي الغادر لمليشيا الحوثي الذي استهدف مدينة مأرب اليمنية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم، دعمها للحكومة اليمنية، وضرورة توقف تلك الهجمات النكراء والعمل على تغليب مصلحة اليمن وشعبه؛ بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفق المرجعيات الدولية المُتفق عليها حقنًا للدماء اليمنية البريئة وبما يضع حدًا للأزمة الإنسانية الممتدة هناك.

وأعربت عن خالص تعازيها لحكومة وشعب اليمن ولذوي الضحايا في هذه الجريمة البغيضة، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين.

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مصر: الهجوم الصاروخي الغادر لمليشيا الحوثي على مأرب جريمة بغيضة
سبق

استنكرت مصر الهجوم الصاروخي الغادر لمليشيا الحوثي الذي استهدف مدينة مأرب اليمنية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم، دعمها للحكومة اليمنية، وضرورة توقف تلك الهجمات النكراء والعمل على تغليب مصلحة اليمن وشعبه؛ بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفق المرجعيات الدولية المُتفق عليها حقنًا للدماء اليمنية البريئة وبما يضع حدًا للأزمة الإنسانية الممتدة هناك.

وأعربت عن خالص تعازيها لحكومة وشعب اليمن ولذوي الضحايا في هذه الجريمة البغيضة، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
04:56 PM

مصر: الهجوم الصاروخي الغادر لمليشيا الحوثي على مأرب جريمة بغيضة

دعت إلى تسوية سياسية شاملة وفق المرجعيات الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,487

استنكرت مصر الهجوم الصاروخي الغادر لمليشيا الحوثي الذي استهدف مدينة مأرب اليمنية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم، دعمها للحكومة اليمنية، وضرورة توقف تلك الهجمات النكراء والعمل على تغليب مصلحة اليمن وشعبه؛ بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفق المرجعيات الدولية المُتفق عليها حقنًا للدماء اليمنية البريئة وبما يضع حدًا للأزمة الإنسانية الممتدة هناك.

وأعربت عن خالص تعازيها لحكومة وشعب اليمن ولذوي الضحايا في هذه الجريمة البغيضة، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين.

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