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الزعاق: اليوم قران حادي ..  بداية البرد الفعلي

قال: يكون القمر بجانب نجم الثريا يوم 12 هجري

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم بداية البرد الفعلي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم مرحلة قران حادي الذي يُقال فيه (قران حادي برد بادي) وهي كناية عن بداية البرد الفعلي.

وأضاف: معنى الاقتران هو أن يكون القمر بجانب نجم الثريا يوم 12 هجري، وهذا الاقتران تقريبي وليس تحقيقياً، فأحياناً يقترن القمر به قبل أو بعد هذا التاريخ، كما سيحصل لهذا الاقتران فاقترانهما بعد يومين".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزعاق: اليوم قران حادي ..  بداية البرد الفعلي
سبق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم بداية البرد الفعلي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم مرحلة قران حادي الذي يُقال فيه (قران حادي برد بادي) وهي كناية عن بداية البرد الفعلي.

وأضاف: معنى الاقتران هو أن يكون القمر بجانب نجم الثريا يوم 12 هجري، وهذا الاقتران تقريبي وليس تحقيقياً، فأحياناً يقترن القمر به قبل أو بعد هذا التاريخ، كما سيحصل لهذا الاقتران فاقترانهما بعد يومين".

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
01:53 PM

الزعاق: اليوم قران حادي ..  بداية البرد الفعلي

قال: يكون القمر بجانب نجم الثريا يوم 12 هجري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,137

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم بداية البرد الفعلي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم مرحلة قران حادي الذي يُقال فيه (قران حادي برد بادي) وهي كناية عن بداية البرد الفعلي.

وأضاف: معنى الاقتران هو أن يكون القمر بجانب نجم الثريا يوم 12 هجري، وهذا الاقتران تقريبي وليس تحقيقياً، فأحياناً يقترن القمر به قبل أو بعد هذا التاريخ، كما سيحصل لهذا الاقتران فاقترانهما بعد يومين".

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