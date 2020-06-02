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ليبيا تسجّل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 168 حالة

سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 168 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 وفيات، مشيراً إلى أن 52 حالة تماثلت للشفاء.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا تسجّل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 168 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 وفيات، مشيراً إلى أن 52 حالة تماثلت للشفاء.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
11:13 AM

ليبيا تسجّل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 168 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 168 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 وفيات، مشيراً إلى أن 52 حالة تماثلت للشفاء.

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