"هيرفي رينارد" يعلن عن تشكيلة الأخضر أمام الصين.. تعرف عليها

كشف مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، عن تشكيلة الأخضر الرسمية لمباراة الصين المقررة اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة "المجموعة الثانية" من التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

وسيبدأ المنتخب السعودي المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبد الحميد، وعبد الله مادو، وعبد الإله العمري، وسلطان الغنام.

الوسط: عبد الإله المالكي، ومحمد كنو، وسلمان الفرج، وفهد المولد، وسامي النجعي.

الهجوم: صالح الشهري.

البدلاء: فراس البريكان، وعبد الرحمن غريب، وعبد الرحمن العبود، وعلي الحسن، وأيمن يحيى.