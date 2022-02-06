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"بلدية عفيف" تدعو للإبلاغ عن الآبار والمناهل "المكشوفة"

عبر الاتصال على الرقم الموحد أو من خلال التطبيق

دعت بلدية محافظة عفيف، أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها، إلى الإبلاغ عن الآبار والمناهل المكشوفة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.


وأوضحت "البلدية" أن البلاغات يمكن تقديمها من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940)، أو عبر تطبيق بلدي.

عفيف بلدية عفيف الآبار المناهيل بلدي 940

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية عفيف" تدعو للإبلاغ عن الآبار والمناهل "المكشوفة"
سبق

دعت بلدية محافظة عفيف، أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها، إلى الإبلاغ عن الآبار والمناهل المكشوفة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.


وأوضحت "البلدية" أن البلاغات يمكن تقديمها من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940)، أو عبر تطبيق بلدي.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
10:37 PM

"بلدية عفيف" تدعو للإبلاغ عن الآبار والمناهل "المكشوفة"

عبر الاتصال على الرقم الموحد أو من خلال التطبيق

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
698

دعت بلدية محافظة عفيف، أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها، إلى الإبلاغ عن الآبار والمناهل المكشوفة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.


وأوضحت "البلدية" أن البلاغات يمكن تقديمها من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940)، أو عبر تطبيق بلدي.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,412
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,259
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,977
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
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