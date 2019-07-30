شرطة الجوف تطيح بمُشعل النار في سجاد أحد المساجد

أكدت أنها ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل صرامة بحق كل من يخالفها

ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على أربعيني أشعل النار بسجاد أحد المساجد بسكاكا، فيما أكدت شرطة منطقة الجوف أنها ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وتفصيلاً؛ صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عن قيام أحد الأشخاص بإشعال نار بسجادة مسجد بمدينة سكاكا فجر يوم السبت الموافق ٢٥-١١-١٤٤٠ هـ ما نتج عنه تلفيات محدودة.. فقد باشر مركز شرطة العزيزية الحادثة، وأسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال- بتوفيق الله- عن تحديد هوية المتهم بارتكابها، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، والقبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأضاف: شرطة منطقة الجوف إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.