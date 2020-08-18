تركيا.. وفيات "كورونا" تقفز إلى 6.016

إجمالي الإصابات بلغ 251.805

أفادت وزارة الصحة التركية بأن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا ارتفع 20 حالة اليوم (الثلاثاء) ليصل إلى 6.016، وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 251.805 حالات.

وأضافت أنها سجلت 1.263 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بزيادة عن 1.233 حالة سُجلت في اليوم السابق، وفقاً لـ"رويترز".

