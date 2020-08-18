تركيا.. وفيات "كورونا" تقفز إلى 6.016
إجمالي الإصابات بلغ 251.805
أفادت وزارة الصحة التركية بأن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا ارتفع 20 حالة اليوم (الثلاثاء) ليصل إلى 6.016، وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 251.805 حالات.
وأضافت أنها سجلت 1.263 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بزيادة عن 1.233 حالة سُجلت في اليوم السابق، وفقاً لـ"رويترز".
تركيا.. وفيات "كورونا" تقفز إلى 6.016
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-18
أفادت وزارة الصحة التركية بأن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا ارتفع 20 حالة اليوم (الثلاثاء) ليصل إلى 6.016، وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 251.805 حالات.
وأضافت أنها سجلت 1.263 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بزيادة عن 1.233 حالة سُجلت في اليوم السابق، وفقاً لـ"رويترز".
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
08:51 PM
تركيا.. وفيات "كورونا" تقفز إلى 6.016
إجمالي الإصابات بلغ 251.805
أفادت وزارة الصحة التركية بأن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا ارتفع 20 حالة اليوم (الثلاثاء) ليصل إلى 6.016، وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 251.805 حالات.
وأضافت أنها سجلت 1.263 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بزيادة عن 1.233 حالة سُجلت في اليوم السابق، وفقاً لـ"رويترز".