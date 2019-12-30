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عفيف.. إيقاف شاب أطلق النار على آخر داخل "سوق الذهب"

نتيجة تطور خلاف وتلاسن بينهما

أوقفت دوريات الأمن بمحافظة عفيف، شاباً أمطر آخر بثلاث طلقات نارية من سلاح رشاش داخل سوق الذهب بالمحافظة، ونجا منها الأخير دون إصابات.

وكانت عمليات الأمن تبلغت عن وجود إطلاق نار داخل أحد المحلات في سوق الذهب، وانتقلت على الفور الفرق الأمنية للموقع، حيث تبيّن مبدئياً أن الحادثة وقعت نتيجة خلاف وتلاسن بين شخصين، تطور لاستخدام أحدهما سلاحاً آلياً (رشاش) أطلق منه ثلاث طلقات دون أن يصيب أحداً.

وتمت السيطرة على مطلق النار، وإحالة الجميع لمركز الشرطة، وضبط السلاح المستخدم لاستكمال اللازم.

عفيف طلقات نارية سلاح رشاش سوق الذهب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عفيف.. إيقاف شاب أطلق النار على آخر داخل "سوق الذهب"
سبق

أوقفت دوريات الأمن بمحافظة عفيف، شاباً أمطر آخر بثلاث طلقات نارية من سلاح رشاش داخل سوق الذهب بالمحافظة، ونجا منها الأخير دون إصابات.

وكانت عمليات الأمن تبلغت عن وجود إطلاق نار داخل أحد المحلات في سوق الذهب، وانتقلت على الفور الفرق الأمنية للموقع، حيث تبيّن مبدئياً أن الحادثة وقعت نتيجة خلاف وتلاسن بين شخصين، تطور لاستخدام أحدهما سلاحاً آلياً (رشاش) أطلق منه ثلاث طلقات دون أن يصيب أحداً.

وتمت السيطرة على مطلق النار، وإحالة الجميع لمركز الشرطة، وضبط السلاح المستخدم لاستكمال اللازم.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
11:03 PM

عفيف.. إيقاف شاب أطلق النار على آخر داخل "سوق الذهب"

نتيجة تطور خلاف وتلاسن بينهما

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
2
3,541

أوقفت دوريات الأمن بمحافظة عفيف، شاباً أمطر آخر بثلاث طلقات نارية من سلاح رشاش داخل سوق الذهب بالمحافظة، ونجا منها الأخير دون إصابات.

وكانت عمليات الأمن تبلغت عن وجود إطلاق نار داخل أحد المحلات في سوق الذهب، وانتقلت على الفور الفرق الأمنية للموقع، حيث تبيّن مبدئياً أن الحادثة وقعت نتيجة خلاف وتلاسن بين شخصين، تطور لاستخدام أحدهما سلاحاً آلياً (رشاش) أطلق منه ثلاث طلقات دون أن يصيب أحداً.

وتمت السيطرة على مطلق النار، وإحالة الجميع لمركز الشرطة، وضبط السلاح المستخدم لاستكمال اللازم.

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