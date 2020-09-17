النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة حائل

11 حالة تعافِ جديدة ترفع الإجمالي إلى 5692

سجلت منطقة حائل، اليوم، حالتي وفاة جديدتين متأثرتين بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 21 إصابة جديدة؛ منها 20 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة السليمي، وتسجيل 11 حالة تعافِ جديدة؛ 10 حالات في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة في منطقة حائل بحسب إنفوجرافيك نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي (6121) حالة، تعافت منها (5692) حالة، وبقيت (364) حالة نشطة، فيما ارتفعت الوفيات إلى (65) حالة.

وأظهر إنفوجرافيك عدد الحالات الحرجة التي بلغت 27 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة بمستشفيات المنطقة، ومعدل الانتشار الذي بلغ 0.96%، ومعدل التضاعف 65.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة حائل
سبق

سجلت منطقة حائل، اليوم، حالتي وفاة جديدتين متأثرتين بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 21 إصابة جديدة؛ منها 20 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة السليمي، وتسجيل 11 حالة تعافِ جديدة؛ 10 حالات في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة في منطقة حائل بحسب إنفوجرافيك نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي (6121) حالة، تعافت منها (5692) حالة، وبقيت (364) حالة نشطة، فيما ارتفعت الوفيات إلى (65) حالة.

وأظهر إنفوجرافيك عدد الحالات الحرجة التي بلغت 27 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة بمستشفيات المنطقة، ومعدل الانتشار الذي بلغ 0.96%، ومعدل التضاعف 65.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
06:10 PM

21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة حائل

11 حالة تعافِ جديدة ترفع الإجمالي إلى 5692

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
334

سجلت منطقة حائل، اليوم، حالتي وفاة جديدتين متأثرتين بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 21 إصابة جديدة؛ منها 20 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة السليمي، وتسجيل 11 حالة تعافِ جديدة؛ 10 حالات في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة في منطقة حائل بحسب إنفوجرافيك نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي (6121) حالة، تعافت منها (5692) حالة، وبقيت (364) حالة نشطة، فيما ارتفعت الوفيات إلى (65) حالة.

وأظهر إنفوجرافيك عدد الحالات الحرجة التي بلغت 27 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة بمستشفيات المنطقة، ومعدل الانتشار الذي بلغ 0.96%، ومعدل التضاعف 65.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,102
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,982
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,790
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,640

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة