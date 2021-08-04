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"تعليم الشرقية" يدعو منسوبيه المعلمين والمعلمات للالتحاق ببرامج التطوير المهني

أطلقتها وزارة التعليم عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية في مرحلتها الرابعة

دعا مدير عام تعليم الشرقية الدكتور سامي العتيبي، كافة منسوبي الميدان التعليمي للاستثمار والتسجيل في منظومة خارطة برامج التطوير المهني الصيفية 1442هـ، والتي أطلقتها وزارة التعليم عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية في مرحلتها الرابعة لتتواكب مع مساعيها الرامية في مجملها لتعزيز الجانب المهني والمعرفي؛ بما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات التربوية والتعليمية، طبقًا لأعلى المستويات المهنية؛ لتلقي في نهاية المطاف بظلالها الإيجابي على مخرجها النهائي والمتمثل في الطالب والطالبة، لبناء مجتمع معرفي يتواكب مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030؛ وذلك في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قِبَل قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- لإيمانهم التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، على توفير الوزارة لحزمة من برامج التطوير المهني الصيفي 1442هـ، والتي ستنطلق عن بُعد ابتداءً من يوم الأحد القادم لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالتسجيل عبر الروابط المعلنة وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية والتي تتنوع مجالاتها؛ وفي مقدمتها برامج فن التعامل مع قواعد السلوك والمواظبة التعلم القائم على المشروعات، والمعايير المهنية للمعلمين والمعلمات، والتدريب على لغة الإشارة السعودية، ومهارات الاتصال في إدارة الأزمات، وجدارات القائد التعليمي، والاختبار الجيد وفق جدول المواصفات، وبرنامج تدريب معلمي تعليم الكبار (الخصائص والمفاهيم)، ومخاطر الألعاب الإلكترونية، والتعليم المدمج، ومهارات التفكير الناقد ودمجها في المواد الدراسي.

وأشار الباحص إلى تنوع مجالات التدريب المستهدفة من تلك البرامج ومن ذلك التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، التثقيف المهني، التربية الخاصة، مناهج وطرق تدريس، والقيادة التربوية، الصحة النفسية والاجتماعية.

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"تعليم الشرقية" يدعو منسوبيه المعلمين والمعلمات للالتحاق ببرامج التطوير المهني
سبق

دعا مدير عام تعليم الشرقية الدكتور سامي العتيبي، كافة منسوبي الميدان التعليمي للاستثمار والتسجيل في منظومة خارطة برامج التطوير المهني الصيفية 1442هـ، والتي أطلقتها وزارة التعليم عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية في مرحلتها الرابعة لتتواكب مع مساعيها الرامية في مجملها لتعزيز الجانب المهني والمعرفي؛ بما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات التربوية والتعليمية، طبقًا لأعلى المستويات المهنية؛ لتلقي في نهاية المطاف بظلالها الإيجابي على مخرجها النهائي والمتمثل في الطالب والطالبة، لبناء مجتمع معرفي يتواكب مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030؛ وذلك في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قِبَل قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- لإيمانهم التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، على توفير الوزارة لحزمة من برامج التطوير المهني الصيفي 1442هـ، والتي ستنطلق عن بُعد ابتداءً من يوم الأحد القادم لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالتسجيل عبر الروابط المعلنة وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية والتي تتنوع مجالاتها؛ وفي مقدمتها برامج فن التعامل مع قواعد السلوك والمواظبة التعلم القائم على المشروعات، والمعايير المهنية للمعلمين والمعلمات، والتدريب على لغة الإشارة السعودية، ومهارات الاتصال في إدارة الأزمات، وجدارات القائد التعليمي، والاختبار الجيد وفق جدول المواصفات، وبرنامج تدريب معلمي تعليم الكبار (الخصائص والمفاهيم)، ومخاطر الألعاب الإلكترونية، والتعليم المدمج، ومهارات التفكير الناقد ودمجها في المواد الدراسي.

وأشار الباحص إلى تنوع مجالات التدريب المستهدفة من تلك البرامج ومن ذلك التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، التثقيف المهني، التربية الخاصة، مناهج وطرق تدريس، والقيادة التربوية، الصحة النفسية والاجتماعية.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
12:59 PM

"تعليم الشرقية" يدعو منسوبيه المعلمين والمعلمات للالتحاق ببرامج التطوير المهني

أطلقتها وزارة التعليم عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية في مرحلتها الرابعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دعا مدير عام تعليم الشرقية الدكتور سامي العتيبي، كافة منسوبي الميدان التعليمي للاستثمار والتسجيل في منظومة خارطة برامج التطوير المهني الصيفية 1442هـ، والتي أطلقتها وزارة التعليم عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية في مرحلتها الرابعة لتتواكب مع مساعيها الرامية في مجملها لتعزيز الجانب المهني والمعرفي؛ بما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات التربوية والتعليمية، طبقًا لأعلى المستويات المهنية؛ لتلقي في نهاية المطاف بظلالها الإيجابي على مخرجها النهائي والمتمثل في الطالب والطالبة، لبناء مجتمع معرفي يتواكب مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030؛ وذلك في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قِبَل قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- لإيمانهم التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، على توفير الوزارة لحزمة من برامج التطوير المهني الصيفي 1442هـ، والتي ستنطلق عن بُعد ابتداءً من يوم الأحد القادم لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالتسجيل عبر الروابط المعلنة وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية والتي تتنوع مجالاتها؛ وفي مقدمتها برامج فن التعامل مع قواعد السلوك والمواظبة التعلم القائم على المشروعات، والمعايير المهنية للمعلمين والمعلمات، والتدريب على لغة الإشارة السعودية، ومهارات الاتصال في إدارة الأزمات، وجدارات القائد التعليمي، والاختبار الجيد وفق جدول المواصفات، وبرنامج تدريب معلمي تعليم الكبار (الخصائص والمفاهيم)، ومخاطر الألعاب الإلكترونية، والتعليم المدمج، ومهارات التفكير الناقد ودمجها في المواد الدراسي.

وأشار الباحص إلى تنوع مجالات التدريب المستهدفة من تلك البرامج ومن ذلك التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، التثقيف المهني، التربية الخاصة، مناهج وطرق تدريس، والقيادة التربوية، الصحة النفسية والاجتماعية.

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