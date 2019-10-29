الجامعة الإلكترونية تهنئ القيادة بصدور "نظام الجامعات الجديد"

قدم مدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل، باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الجامعة، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد الموافقة الكريمة على ‎النظام الجديد للجامعات. كما هنأ وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على جهده ومتابعته حتى رأى هذا النظام النور.

وأكد الدكتور المعيقل أن النظام الجديد سوف يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ويرفع من كفاءة تنمية الموارد المالية والقدرات البشرية، ويمكن الجامعات من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية وفق السياسات العامة التي تقرها من خلال مجلس شؤون الجامعات المقترح.

وبين "المعيقل" أن النظام الجديد والذي أقر بتوصية من وزير التعليم ومباركة من مقام خادم الحرمين الشريفين ومجلس الوزراء؛ يعكس مضامين رؤية 2030م في التنظيم الإداري للجامعات والهياكل التنظيمية ومؤشرات الأداء كما هو مخطط له، منوهاً بأن النظام الجديد سيجعل الجامعات تتسابق في البحث عن مصادر تمويل جديدة ويساهم في حفظ التكلفة التشغيلية.



وأشار الدكتور إبراهيم المعيقل إلى أن الجامعة السعودية الإلكترونية لديها عشرة فروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتقدم تخصصات فريدة تتواكب مع حاجة سوق العمل، وتطبق الجامعة نظاماً تعليمياً فريداً ومتقدماً، وهو التعليم المدمج، والذي يضمن المرونة والتفاعلية باستخدام وسائل التقنية الحديثة والمتطورة.

