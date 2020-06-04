"التجارة": ضبط 825 مخالفة رفع أسعار الكمامات

و22 مليون كمامة مخزنة خلال الفترة الماضية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الوزارة ضبطت 825 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات على بعض منافذ البيع التجارية في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية قامت بإصدار غرامات فورية على المخالفين، الذين استغلوا أزمة جائحة كورونا لرفع الأسعار.

وقال: منطقة الرياض تصدرت قائمة المناطق بواقع 194 مخالفة بنسبة 24٪ من إجمالي المخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 167 مخالفة وبنسبة 20٪، ثم المنطقة الشرقية بواقع 102 مخالفة، وبنسبة 12٪، وتم ضبط 64 مخالفة في منطقة القصيم بنسبة 8٪، وسجلت 57 مخالفة في منطقة المدينة المنورة، تشكل 7٪، فيما تم ضبط 53 مخالفة في منطقة جازان بنسبة 6٪، وتم ضبط 43 مخالفة في منطقة عسير بنسبة 5٪، و42 مخالفة في منطقة حائل بنسبة 5٪، فيما تم ضبط 27 مخالفة في منطقة الجوف بنسبة 3٪، وضبط 23 مخالفة في منطقة نجران بنسبة 3٪، بالإضافة لضبط 19 مخالفة في منطقة الباحة بنسبة 2٪، وضبط 18 مخالفة في منطقة تبوك بنسبة 2٪، و16 مخالفة في منطقة الحدود الشمالية بنسبة 2٪ من إجمالي المخالفات.

وأضاف: ضبطت الوزارة خلال الفترة الماضية 22 مليون كمامة مخزنة لبيعها بشكل غير نظامي في عدد من مناطق المملكة، وقامت بإعادة ضخها للأسواق لبيعها بأسعار عادلة للمستهلك.

وأكد "الحسين" أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مباشرًا بين وزارة التجارة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، لضمان وفرة المنتجات الطبية وخصوصًا الكمامات، وضبط أي ممارسات سلبية أو احتكارية لرفع الأسعار.

يشار إلى أن الرقابة على الأسعار تتم وفق نظام إلكتروني يرصد أسعار السلع بشكل مباشر، في مدن المملكة كافة، ويتم تحليل الأسعار ومقارنتها مع جميع المناطق والدول المجاورة، وتتخذ الإجراءات النظامية بشكل مباشر.