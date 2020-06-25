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جامعة شقراء تفتح باب التسجيل في برامج الماجستير.. الأحد المقبل

يستمر التقديم حتى 11 من شهر ذي القعدة

أعلنت جامعة شقراء، مساء اليوم، فتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا للطلاب والطالبات الراغبين في نيل درجة للماجستير، ابتداءً من الأحد ٧ ذي القعدة وحتى ١١ من الشهر نفسه.

وتشمل البرامج المتاح التقديم فيها: ماجستير المناهج وطرق التدريس، وماجستير القيادة التربوية، وماجستير أصول التربية، وماجستير الرياضيات، وماجستير الفيزياء، وماجستير إدارة الأعمال، وماجستير المختبرات الطبية الإكلينيكية، وماجستير الأمن السيبراني، وماجستير الذكاء الاصطناعي.

جامعة شقراء

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جامعة شقراء تفتح باب التسجيل في برامج الماجستير.. الأحد المقبل
سبق

أعلنت جامعة شقراء، مساء اليوم، فتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا للطلاب والطالبات الراغبين في نيل درجة للماجستير، ابتداءً من الأحد ٧ ذي القعدة وحتى ١١ من الشهر نفسه.

وتشمل البرامج المتاح التقديم فيها: ماجستير المناهج وطرق التدريس، وماجستير القيادة التربوية، وماجستير أصول التربية، وماجستير الرياضيات، وماجستير الفيزياء، وماجستير إدارة الأعمال، وماجستير المختبرات الطبية الإكلينيكية، وماجستير الأمن السيبراني، وماجستير الذكاء الاصطناعي.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
11:36 PM

جامعة شقراء تفتح باب التسجيل في برامج الماجستير.. الأحد المقبل

يستمر التقديم حتى 11 من شهر ذي القعدة

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
1,257

أعلنت جامعة شقراء، مساء اليوم، فتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا للطلاب والطالبات الراغبين في نيل درجة للماجستير، ابتداءً من الأحد ٧ ذي القعدة وحتى ١١ من الشهر نفسه.

وتشمل البرامج المتاح التقديم فيها: ماجستير المناهج وطرق التدريس، وماجستير القيادة التربوية، وماجستير أصول التربية، وماجستير الرياضيات، وماجستير الفيزياء، وماجستير إدارة الأعمال، وماجستير المختبرات الطبية الإكلينيكية، وماجستير الأمن السيبراني، وماجستير الذكاء الاصطناعي.

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