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قائدة مدرسة بجازان تناقش الماجستير "عن بُعد"

حصلت "زهراء بنت أحمد إسماعيل دواري" على درجة الماجستير في تخصص اللغة العربية من جامعة جازان؛ وذلك بعد اجتيازها مناقشة الرسالة عن بُعد عبر برنامج بلاك بورد.

وجاءت الرسالة تحت عنوان (الموسومة بألفاظ النبات والحيوان في غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري في ضوء نظريتَيْ الحقول الدلالية والتحليل التكويني).

فيما تشكلت لجنة المناقشة من كل من: الدكتور صالح الغلبان مشرفًا ومقررًا، والدكتور عباس السر علي مناقشًا، والدكتور خالد العايشة مناقشًا.‫


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قائدة مدرسة بجازان تناقش الماجستير "عن بُعد"
سبق

حصلت "زهراء بنت أحمد إسماعيل دواري" على درجة الماجستير في تخصص اللغة العربية من جامعة جازان؛ وذلك بعد اجتيازها مناقشة الرسالة عن بُعد عبر برنامج بلاك بورد.

وجاءت الرسالة تحت عنوان (الموسومة بألفاظ النبات والحيوان في غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري في ضوء نظريتَيْ الحقول الدلالية والتحليل التكويني).

فيما تشكلت لجنة المناقشة من كل من: الدكتور صالح الغلبان مشرفًا ومقررًا، والدكتور عباس السر علي مناقشًا، والدكتور خالد العايشة مناقشًا.‫


13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
08:29 PM

قائدة مدرسة بجازان تناقش الماجستير "عن بُعد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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حصلت "زهراء بنت أحمد إسماعيل دواري" على درجة الماجستير في تخصص اللغة العربية من جامعة جازان؛ وذلك بعد اجتيازها مناقشة الرسالة عن بُعد عبر برنامج بلاك بورد.

وجاءت الرسالة تحت عنوان (الموسومة بألفاظ النبات والحيوان في غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري في ضوء نظريتَيْ الحقول الدلالية والتحليل التكويني).

فيما تشكلت لجنة المناقشة من كل من: الدكتور صالح الغلبان مشرفًا ومقررًا، والدكتور عباس السر علي مناقشًا، والدكتور خالد العايشة مناقشًا.‫


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