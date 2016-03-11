النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصيلة "كورونا" في أمريكا.. 987 إصابة و29 وفاة

رصد الفيروس في 38 ولاية

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، 987 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 291 عن حصيلتها السابقة.

وأوضحت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع بزيادة أربعة أشخاص إلى 29، وفقًا لـ"كورونا".

وبيّنت أن هذه الحالات رصدت في 38 ولاية ومقاطعة كولومبيا مقارنة مع 35 ولاية ومقاطعة كولومبيا في تقريرها السابق.

ويشمل التقرير الأحدث 49 حالة لأشخاص جرى ترحيلهم من اليابان ومن مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ تفشي الفيروس، ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تبلغ عنها كل ولاية على حدة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
حصيلة "كورونا" في أمريكا.. 987 إصابة و29 وفاة
سبق

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، 987 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 291 عن حصيلتها السابقة.

وأوضحت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع بزيادة أربعة أشخاص إلى 29، وفقًا لـ"كورونا".

وبيّنت أن هذه الحالات رصدت في 38 ولاية ومقاطعة كولومبيا مقارنة مع 35 ولاية ومقاطعة كولومبيا في تقريرها السابق.

ويشمل التقرير الأحدث 49 حالة لأشخاص جرى ترحيلهم من اليابان ومن مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ تفشي الفيروس، ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تبلغ عنها كل ولاية على حدة.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
10:05 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
10:34 PM

حصيلة "كورونا" في أمريكا.. 987 إصابة و29 وفاة

رصد الفيروس في 38 ولاية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
608

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، 987 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 291 عن حصيلتها السابقة.

وأوضحت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع بزيادة أربعة أشخاص إلى 29، وفقًا لـ"كورونا".

وبيّنت أن هذه الحالات رصدت في 38 ولاية ومقاطعة كولومبيا مقارنة مع 35 ولاية ومقاطعة كولومبيا في تقريرها السابق.

ويشمل التقرير الأحدث 49 حالة لأشخاص جرى ترحيلهم من اليابان ومن مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ تفشي الفيروس، ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تبلغ عنها كل ولاية على حدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,161
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,353
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,322
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,362

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة