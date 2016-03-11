حصيلة "كورونا" في أمريكا.. 987 إصابة و29 وفاة
رصد الفيروس في 38 ولاية
سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، 987 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 291 عن حصيلتها السابقة.
وأوضحت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع بزيادة أربعة أشخاص إلى 29، وفقًا لـ"كورونا".
وبيّنت أن هذه الحالات رصدت في 38 ولاية ومقاطعة كولومبيا مقارنة مع 35 ولاية ومقاطعة كولومبيا في تقريرها السابق.
ويشمل التقرير الأحدث 49 حالة لأشخاص جرى ترحيلهم من اليابان ومن مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ تفشي الفيروس، ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تبلغ عنها كل ولاية على حدة.
أمريكا
فيروس كورونا الجديد
حصيلة "كورونا" في أمريكا.. 987 إصابة و29 وفاة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-11
سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، 987 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 291 عن حصيلتها السابقة.
وأوضحت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع بزيادة أربعة أشخاص إلى 29، وفقًا لـ"كورونا".
وبيّنت أن هذه الحالات رصدت في 38 ولاية ومقاطعة كولومبيا مقارنة مع 35 ولاية ومقاطعة كولومبيا في تقريرها السابق.
ويشمل التقرير الأحدث 49 حالة لأشخاص جرى ترحيلهم من اليابان ومن مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ تفشي الفيروس، ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تبلغ عنها كل ولاية على حدة.
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
10:05 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
10:34 PM
حصيلة "كورونا" في أمريكا.. 987 إصابة و29 وفاة
رصد الفيروس في 38 ولاية
سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، 987 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 291 عن حصيلتها السابقة.
وأوضحت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع بزيادة أربعة أشخاص إلى 29، وفقًا لـ"كورونا".
وبيّنت أن هذه الحالات رصدت في 38 ولاية ومقاطعة كولومبيا مقارنة مع 35 ولاية ومقاطعة كولومبيا في تقريرها السابق.
ويشمل التقرير الأحدث 49 حالة لأشخاص جرى ترحيلهم من اليابان ومن مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ تفشي الفيروس، ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تبلغ عنها كل ولاية على حدة.