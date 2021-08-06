جوازات الشرقية تمدد وقت الدوام الرسمي لتسليم الجواز السعودي

للتسهيل على المواطنين وتمكينهم من تنفيذ عمليات الإصدار والتجديد

مددت جوازات المنطقة الشرقية وقت الدوام الرسمي لتسليم الجواز السعودي "إصدار، وتجديد" المنفّذة عبر منصة "أبشر"، ليكون من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساء خلال أيام عمل الأسبوع، وذلك حتى نهاية الإجازة الصيفية.

جاء ذلك للتسهيل على المواطنين وتمكينهم من تنفيذ عمليات إصدار وتجديد جوازاتهم عبر منصة أبشر، وحرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع حدوث أي ازدحام.

وأكدت جوازات المنطقة الشرقية أنه بإمكان المستفيدين تسلّم جوازاتهم عبر خدمة توصيل الوثائق المقدمة من البريد السعودي "سبل"، لتمكّنهم من طلب إيصال جوازات السفر التي تم إصدارها أو تجديدها إلى العنوان الوطني المسجل في النظام.