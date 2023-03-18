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"ترامب" يفعل قانون الإنتاج الدفاعي لمواجهة تداعيات عدوى "كورونا"

سن تشريع يتيح تسريع إنتاج المعدات الطبية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لاستخدامه في مواجهة تداعيات عدوى فيروس كورونا، وسن قانونًا يتيح للحكومة الأمريكية تسريع إنتاج المعدات المطلوبة.

وأوضح "ترامب" أنه سيجري إرسال سفينة طبية إلى مدينة نيويورك؛ أكثر المناطق تأثرًا بالفيروس؛ لمساعدة الناس المتضررين بالعدوى، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه سيجري نشر مستشفى آخر مماثل في الساحل الغربي.

فيروس كورونا الجديد

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"ترامب" يفعل قانون الإنتاج الدفاعي لمواجهة تداعيات عدوى "كورونا"
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لاستخدامه في مواجهة تداعيات عدوى فيروس كورونا، وسن قانونًا يتيح للحكومة الأمريكية تسريع إنتاج المعدات المطلوبة.

وأوضح "ترامب" أنه سيجري إرسال سفينة طبية إلى مدينة نيويورك؛ أكثر المناطق تأثرًا بالفيروس؛ لمساعدة الناس المتضررين بالعدوى، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه سيجري نشر مستشفى آخر مماثل في الساحل الغربي.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
10:09 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:32 PM

"ترامب" يفعل قانون الإنتاج الدفاعي لمواجهة تداعيات عدوى "كورونا"

سن تشريع يتيح تسريع إنتاج المعدات الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,642

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لاستخدامه في مواجهة تداعيات عدوى فيروس كورونا، وسن قانونًا يتيح للحكومة الأمريكية تسريع إنتاج المعدات المطلوبة.

وأوضح "ترامب" أنه سيجري إرسال سفينة طبية إلى مدينة نيويورك؛ أكثر المناطق تأثرًا بالفيروس؛ لمساعدة الناس المتضررين بالعدوى، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه سيجري نشر مستشفى آخر مماثل في الساحل الغربي.

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