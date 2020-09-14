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السفير سلطان بن سعد مغردًا: أهلاً بمواطني دول التعاون في السعودية

بعد أن تم السماح بدخولهم وخروجهم ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل

رحّب سفير المملكة في الكويت الأمير سلطان بن سعد بمواطني دول التعاون في السعودية بعد أن تم السماح بدخولهم وخروجهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 .


وقال السفير في تغريدة بحسابه في تويتر: «أهلاً وسهلاً بأهلنا وأحبابنا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في بلدهم الثاني ابتداءً من يوم الثلاثاء 27 من المحرم 1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020م.

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السفير سلطان بن سعد مغردًا: أهلاً بمواطني دول التعاون في السعودية
سبق

رحّب سفير المملكة في الكويت الأمير سلطان بن سعد بمواطني دول التعاون في السعودية بعد أن تم السماح بدخولهم وخروجهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 .


وقال السفير في تغريدة بحسابه في تويتر: «أهلاً وسهلاً بأهلنا وأحبابنا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في بلدهم الثاني ابتداءً من يوم الثلاثاء 27 من المحرم 1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020م.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
02:04 AM

السفير سلطان بن سعد مغردًا: أهلاً بمواطني دول التعاون في السعودية

بعد أن تم السماح بدخولهم وخروجهم ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل

A A A
حامد العلي - الرياض
0
1,660

رحّب سفير المملكة في الكويت الأمير سلطان بن سعد بمواطني دول التعاون في السعودية بعد أن تم السماح بدخولهم وخروجهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 .


وقال السفير في تغريدة بحسابه في تويتر: «أهلاً وسهلاً بأهلنا وأحبابنا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في بلدهم الثاني ابتداءً من يوم الثلاثاء 27 من المحرم 1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020م.

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