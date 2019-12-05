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اليمن.. مجهولون يغتالون مسؤولاً أمنياً كبيراً في شبوة

أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارته

أطلق مسلحون النار اليوم (الخميس) على مدير أمن مديرية الروضة في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، فأردوه قتيلاً في الحال.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر في السلطة المحلية في محافظة شبوة أن مسلحين على متن سيارة أطلقوا وابلاً من النار على مدير أمن مديرية الروضة الملازم مجاهد سالم صبيح باعوضة، أثناء مروره ومرافقه على متن سيارة أمنية في جول الحراج في المديرية.

وأوضح المصدر أن "باعوضة" قُتل مع مرافقه وهو أحد أقاربه جراء الكمين.

وأضاف أن إطلاق النار أدى إلى انقلاب السيارة التي كان يقودها "باعوضة" في حين لاذ المسلحون بالفرار.

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اليمن.. مجهولون يغتالون مسؤولاً أمنياً كبيراً في شبوة
سبق

أطلق مسلحون النار اليوم (الخميس) على مدير أمن مديرية الروضة في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، فأردوه قتيلاً في الحال.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر في السلطة المحلية في محافظة شبوة أن مسلحين على متن سيارة أطلقوا وابلاً من النار على مدير أمن مديرية الروضة الملازم مجاهد سالم صبيح باعوضة، أثناء مروره ومرافقه على متن سيارة أمنية في جول الحراج في المديرية.

وأوضح المصدر أن "باعوضة" قُتل مع مرافقه وهو أحد أقاربه جراء الكمين.

وأضاف أن إطلاق النار أدى إلى انقلاب السيارة التي كان يقودها "باعوضة" في حين لاذ المسلحون بالفرار.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
05:38 PM

اليمن.. مجهولون يغتالون مسؤولاً أمنياً كبيراً في شبوة

أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق مسلحون النار اليوم (الخميس) على مدير أمن مديرية الروضة في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، فأردوه قتيلاً في الحال.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر في السلطة المحلية في محافظة شبوة أن مسلحين على متن سيارة أطلقوا وابلاً من النار على مدير أمن مديرية الروضة الملازم مجاهد سالم صبيح باعوضة، أثناء مروره ومرافقه على متن سيارة أمنية في جول الحراج في المديرية.

وأوضح المصدر أن "باعوضة" قُتل مع مرافقه وهو أحد أقاربه جراء الكمين.

وأضاف أن إطلاق النار أدى إلى انقلاب السيارة التي كان يقودها "باعوضة" في حين لاذ المسلحون بالفرار.

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