أكثر من 20 ألف زيارة للتفتيش البيئي ترصد 8219 مخالفة

"السنقوف": نسبة المنشآت الملتزمة 74% بواقع 14607 منشآت

نفّذت فِرَق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية في جميع أنحاء المملكة، خلال عام 2019م.

وقال مدير عام الإدارة العامة للتفتيش البيئي المهندس سليمان بن عبيد السنقوف: إن فِرَق التفتيش البيئي بكافة فروع الهيئة بالمملكة، قامت بـ20131 زيارة تفتيشية خلال عام 2019، شملت جميع المرافق والمنشآت ذات التأثير البيئي المحتمل؛ مثل المصانع، والمرافق الطبية والخدمية؛ بهدف التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية.

وبيّن "السنقوف" أن نسبة المنشآت الملتزمة بيئيًّا بلغ 74% بعدد 14607 منشآت، وتم رصد 8219 مخالفة بيئية لـ5016 منشأة مخالفة.

وأضاف: تم توثيق كل البيانات من خلال ما تم تصميمه في لوحة إنجاز متخصصة، لإيضاح كل الأنشطة ونتائج المفتشين والمفتشات البيئيين.. وأهم ما تم إيضاحه في لوحة إنجاز هو إحصائية إلكترونية على مدار الساعة، تشمل عدد الزيارات والمخالفات البيئية لجميع الأنشطة السابقة بجميع فروع الهيئة بالمملكة، مع إيضاح مواقعها مباشرة، وأيضًا تم تطبيق التتبع الإلكتروني الذي يتم فيه توضيح التحركات وخط سير المفتشين والمفتشات أثناء العمل الميداني، ومعرفة تواجدهم وفق المواقع المعرّفة بنظام التتبع في جميع مناطق المملكة.

جدير بالذكر أن فِرَق التفتيش البيئي جهّزت بأحدث التقنيات والكوادر الوطنية المؤهلة؛ للعمل على الرصد الميداني، بهدف المتابعة والتأكد من مدى الالتزام بالمقاييس والمعايير البيئية، والتأكد من تصحيح الأوضاع البيئية المخالفة، وكذلك المراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإيقاع الغرامات والعقوبات على الجهات المخالفة من واقع القوانين المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.