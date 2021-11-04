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شاهد.. كيف اختفت تجاوزات الشاحنات على طريق "الجموم جدة"؟

دوريات أمن الطرق انتشرت وتمركزت عند النقاط الرئيسة لضبط الحركة

نجحت دوريات أمن الطرق في منطقة مكة المكرمة بضبط حركة الشاحنات على طريق الجموم وصولاً إلى كوبري بريمان بجدة؛ وذلك بالتزامها استخدام المسار الأيمن من الطريق.

"سبق" وثقت جانبًا من التزام الشاحنات المسار الأيسر وعدم التجاوز على الطريق "الجموم جدة"، وذلك بفضل انتشار دوريات أمن الطرق على الطريق، وتمركز عدد منها في نقاط رئيسة.

يُذكر أن الطريق كان يشهد مخالفات سير بسبب سرعة الحافلات والشاحنات في الطريق وعدم التزامها المسار المحدد لها، خاصة حافلات شركات النقل والتي تمكنت دوريات أمن الطرق من القضاء عليها وتطبيق العقوبات على مرتكبيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. كيف اختفت تجاوزات الشاحنات على طريق "الجموم جدة"؟
سبق

نجحت دوريات أمن الطرق في منطقة مكة المكرمة بضبط حركة الشاحنات على طريق الجموم وصولاً إلى كوبري بريمان بجدة؛ وذلك بالتزامها استخدام المسار الأيمن من الطريق.

"سبق" وثقت جانبًا من التزام الشاحنات المسار الأيسر وعدم التجاوز على الطريق "الجموم جدة"، وذلك بفضل انتشار دوريات أمن الطرق على الطريق، وتمركز عدد منها في نقاط رئيسة.

يُذكر أن الطريق كان يشهد مخالفات سير بسبب سرعة الحافلات والشاحنات في الطريق وعدم التزامها المسار المحدد لها، خاصة حافلات شركات النقل والتي تمكنت دوريات أمن الطرق من القضاء عليها وتطبيق العقوبات على مرتكبيها.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
02:37 PM

شاهد.. كيف اختفت تجاوزات الشاحنات على طريق "الجموم جدة"؟

دوريات أمن الطرق انتشرت وتمركزت عند النقاط الرئيسة لضبط الحركة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
478

نجحت دوريات أمن الطرق في منطقة مكة المكرمة بضبط حركة الشاحنات على طريق الجموم وصولاً إلى كوبري بريمان بجدة؛ وذلك بالتزامها استخدام المسار الأيمن من الطريق.

"سبق" وثقت جانبًا من التزام الشاحنات المسار الأيسر وعدم التجاوز على الطريق "الجموم جدة"، وذلك بفضل انتشار دوريات أمن الطرق على الطريق، وتمركز عدد منها في نقاط رئيسة.

يُذكر أن الطريق كان يشهد مخالفات سير بسبب سرعة الحافلات والشاحنات في الطريق وعدم التزامها المسار المحدد لها، خاصة حافلات شركات النقل والتي تمكنت دوريات أمن الطرق من القضاء عليها وتطبيق العقوبات على مرتكبيها.

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20 أكتوبر
12,093
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