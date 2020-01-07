النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مجزرة حقيقية" بانتظار آلاف الجمال في أستراليا.. غدًا

رماة محترفون سينفذون عمليات إعدام جماعية للإبل

تنوي السلطات الأسترالية غداً الأربعاء البدء بحملة إعدام جماعية لعشرات الآلاف من الجمال المتواجدة في جنوب البلاد.

وجاء قرار الحكومة الأسترالية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، بحجة تسبب الجمال بالاحتباس الحراري من خلال شرب كميات كبيرة من المياه وأكل أوراق الأشجار ما يتسبب بانتشار الحرائق.

وسينفذ عمليات الإعدام رماة محترفون يحلقون بواسطة طائرات مروحية فوق مناطق تجمع الجمال وتحديداً في مناطق "أنانغو بيتجانتجارا ويانكونيتجاتارا".

وسبق للسلطات الأسترالية أن نفذت عمليات إعدام جماعية لقطعان من الجمال.

السلطات الأسترالية الجمال

الرئيسية/ محطات

اعلان
"مجزرة حقيقية" بانتظار آلاف الجمال في أستراليا.. غدًا
سبق

تنوي السلطات الأسترالية غداً الأربعاء البدء بحملة إعدام جماعية لعشرات الآلاف من الجمال المتواجدة في جنوب البلاد.

وجاء قرار الحكومة الأسترالية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، بحجة تسبب الجمال بالاحتباس الحراري من خلال شرب كميات كبيرة من المياه وأكل أوراق الأشجار ما يتسبب بانتشار الحرائق.

وسينفذ عمليات الإعدام رماة محترفون يحلقون بواسطة طائرات مروحية فوق مناطق تجمع الجمال وتحديداً في مناطق "أنانغو بيتجانتجارا ويانكونيتجاتارا".

وسبق للسلطات الأسترالية أن نفذت عمليات إعدام جماعية لقطعان من الجمال.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
06:43 PM

"مجزرة حقيقية" بانتظار آلاف الجمال في أستراليا.. غدًا

رماة محترفون سينفذون عمليات إعدام جماعية للإبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,319

تنوي السلطات الأسترالية غداً الأربعاء البدء بحملة إعدام جماعية لعشرات الآلاف من الجمال المتواجدة في جنوب البلاد.

وجاء قرار الحكومة الأسترالية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، بحجة تسبب الجمال بالاحتباس الحراري من خلال شرب كميات كبيرة من المياه وأكل أوراق الأشجار ما يتسبب بانتشار الحرائق.

وسينفذ عمليات الإعدام رماة محترفون يحلقون بواسطة طائرات مروحية فوق مناطق تجمع الجمال وتحديداً في مناطق "أنانغو بيتجانتجارا ويانكونيتجاتارا".

وسبق للسلطات الأسترالية أن نفذت عمليات إعدام جماعية لقطعان من الجمال.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,463
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,773
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,190
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,755

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة