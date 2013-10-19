بلاغات تسمّم وأمن غذائي.. 4 آلاف جولة احترازية في 30 يوماً بحائل

شاركت فيها جهات حكومية ومنها 30 مدرسية و21 حماية من الإشعاع

نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلة في إدارة الصحة العامة، خلال شهر سبتمبر، أكثر من 4 آلاف جولة لرصد سلوك تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تفصيلاً، نفّذت إدارة الصحة العامة خلال شهر سبتمبر من هذا العام 2021م، 4689 جولة لرصد سلوك تطبيق الإجراءات الاحترازية، و52 جولة لمكافحة العدوى، و12 جولة إشرافية على المنافذ، ونفّذت 8 دورات تدريبية.

كما تلقت الإدارة 10 بلاغات عن تسمّم كيميائي، و14 بلاغاً تخص الأمن الغذائي، كما نفّذت إدارة الصحة العامة بصحة حائل 30 جولة تخص الصحة المدرسية، و21 جولة للحماية من الإشعاع، وشاركت في 36 جولة مع جهات حكومية.

يُذكر أن صحة حائل والإدارات التابعة لها تواصل جهودها لمتابعة ورصد السلوك لتطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال الجولات الميدانية المستمرة، ومتابعة الالتزام الكامل، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة والالتزام بتنفيذها.