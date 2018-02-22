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غداً.. "مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة" تنظم "ملتقى ومضات"

تحت عنوان "تجارب دولية في رعاية الموهبة".. بمشاركة نخبة من الخبراء

تقيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع -ممثلة في الإدارة العامة للبحوث والسياسات- مساء غد الجمعة، "ملتقى ومضات"، تحت عنوان "تجارب دولية في رعاية الموهبة"، تحت قبة الموهبة بمقر الأمانة العامة للمؤسسة بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من قيادات أبرز الجهات الدولية في رعاية الموهوبين كمتحدثين.

ويستعرض الخبراء المشاركون في ملتقى "ومضات"، أهم مبادراتهم وتجاربهم ورؤاهم المستقبلية في مجال رعاية الموهوبين، كما سيشهد الملتقى توقيعَ اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات الدولية والعالمية المتخصصة في مجال رعاية الموهبة والإبداع.

وسيشارك من الولايات المتحدة الأمريكية كل من رئيس مجلس إدارة الرابطة الوطنية للموهوبين (NAGC) الدكتورة سالي كريسل Sally Cobb Krisel، والرئيس التنفيذي للرابطة رينيه إيسلاس Michael René Islas؛ لاستعراض التجربة العريقة والرائدة للرابطة وأنشطتها، كما ستستعرض مدير التطوير المهني بمركز تعليم الموهوبين ومركز الأبحاث بكلية ويليم آند ماري الدكتورة جنيفر روبنز Jennifer H. Robins، تجربة المركز وأنشطته الخاصة برعاية الموهوبين، ومن المملكة المتحدة عضو مجلس إدارة المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة (ECHA) الدكتورة مارغريت ساذرلاند Margaret Sutherland، والتي ستتطرق لأبرز التجارب الأوروبية في رعاية الموهبة والإبداع.

جدير بالذكر أن إقامة ملتقى "ومضات"؛ تأتي امتداداً للدور الريادي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية التنموية، وجهودها في تطوير تعليم الموهوبين؛ وفق أفضل التجارب العالمية الرائدة، وأنشطتها في إجراء البحوث المعرفية ذات الأهمية الاستراتيجية، وعقد الشراكات الاستراتيجية الدولية؛ بما يعزز من مكانة المؤسسة كمرجع علمي متميز في مجال الموهبة والإبداع.

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غداً.. "مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة" تنظم "ملتقى ومضات"
سبق

تقيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع -ممثلة في الإدارة العامة للبحوث والسياسات- مساء غد الجمعة، "ملتقى ومضات"، تحت عنوان "تجارب دولية في رعاية الموهبة"، تحت قبة الموهبة بمقر الأمانة العامة للمؤسسة بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من قيادات أبرز الجهات الدولية في رعاية الموهوبين كمتحدثين.

ويستعرض الخبراء المشاركون في ملتقى "ومضات"، أهم مبادراتهم وتجاربهم ورؤاهم المستقبلية في مجال رعاية الموهوبين، كما سيشهد الملتقى توقيعَ اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات الدولية والعالمية المتخصصة في مجال رعاية الموهبة والإبداع.

وسيشارك من الولايات المتحدة الأمريكية كل من رئيس مجلس إدارة الرابطة الوطنية للموهوبين (NAGC) الدكتورة سالي كريسل Sally Cobb Krisel، والرئيس التنفيذي للرابطة رينيه إيسلاس Michael René Islas؛ لاستعراض التجربة العريقة والرائدة للرابطة وأنشطتها، كما ستستعرض مدير التطوير المهني بمركز تعليم الموهوبين ومركز الأبحاث بكلية ويليم آند ماري الدكتورة جنيفر روبنز Jennifer H. Robins، تجربة المركز وأنشطته الخاصة برعاية الموهوبين، ومن المملكة المتحدة عضو مجلس إدارة المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة (ECHA) الدكتورة مارغريت ساذرلاند Margaret Sutherland، والتي ستتطرق لأبرز التجارب الأوروبية في رعاية الموهبة والإبداع.

جدير بالذكر أن إقامة ملتقى "ومضات"؛ تأتي امتداداً للدور الريادي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية التنموية، وجهودها في تطوير تعليم الموهوبين؛ وفق أفضل التجارب العالمية الرائدة، وأنشطتها في إجراء البحوث المعرفية ذات الأهمية الاستراتيجية، وعقد الشراكات الاستراتيجية الدولية؛ بما يعزز من مكانة المؤسسة كمرجع علمي متميز في مجال الموهبة والإبداع.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
10:50 AM

غداً.. "مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة" تنظم "ملتقى ومضات"

تحت عنوان "تجارب دولية في رعاية الموهبة".. بمشاركة نخبة من الخبراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع -ممثلة في الإدارة العامة للبحوث والسياسات- مساء غد الجمعة، "ملتقى ومضات"، تحت عنوان "تجارب دولية في رعاية الموهبة"، تحت قبة الموهبة بمقر الأمانة العامة للمؤسسة بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من قيادات أبرز الجهات الدولية في رعاية الموهوبين كمتحدثين.

ويستعرض الخبراء المشاركون في ملتقى "ومضات"، أهم مبادراتهم وتجاربهم ورؤاهم المستقبلية في مجال رعاية الموهوبين، كما سيشهد الملتقى توقيعَ اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات الدولية والعالمية المتخصصة في مجال رعاية الموهبة والإبداع.

وسيشارك من الولايات المتحدة الأمريكية كل من رئيس مجلس إدارة الرابطة الوطنية للموهوبين (NAGC) الدكتورة سالي كريسل Sally Cobb Krisel، والرئيس التنفيذي للرابطة رينيه إيسلاس Michael René Islas؛ لاستعراض التجربة العريقة والرائدة للرابطة وأنشطتها، كما ستستعرض مدير التطوير المهني بمركز تعليم الموهوبين ومركز الأبحاث بكلية ويليم آند ماري الدكتورة جنيفر روبنز Jennifer H. Robins، تجربة المركز وأنشطته الخاصة برعاية الموهوبين، ومن المملكة المتحدة عضو مجلس إدارة المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة (ECHA) الدكتورة مارغريت ساذرلاند Margaret Sutherland، والتي ستتطرق لأبرز التجارب الأوروبية في رعاية الموهبة والإبداع.

جدير بالذكر أن إقامة ملتقى "ومضات"؛ تأتي امتداداً للدور الريادي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية التنموية، وجهودها في تطوير تعليم الموهوبين؛ وفق أفضل التجارب العالمية الرائدة، وأنشطتها في إجراء البحوث المعرفية ذات الأهمية الاستراتيجية، وعقد الشراكات الاستراتيجية الدولية؛ بما يعزز من مكانة المؤسسة كمرجع علمي متميز في مجال الموهبة والإبداع.

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